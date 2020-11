El vertedero de Loeches estará listo en diciembre pero sin recibir basuras

La planta de reciclaje de Loeches está "a punto de finalizar su construcción". Tal y como confirman fuentes de la Mancomunidad del Este a 20minutos, "en diciembre" los vecinos de 31 municipios del este de la región tendrán un nuevo vertedero para almacenar sus basuras, que desde el pasado mes de diciembre van parar al Parque Tecnológico de Valdemingómez (Vallecas). Según datos facilitados por el área de Medio Ambiente, Madrid capital ha recibido hasta el mes de octubre 167.500 toneladas de residuos, lo que aún da un margen de 52.5000 más, pues el convenio establece un máximo de 220.000 toneladas anuales.

Con esta noticia la Mancomunidad estaría cumpliendo con los plazos prometidos al Ayuntamiento de Madrid, el cual aceptó recibir estos residuos durante 10 meses y, de ser necesario, seis meses más. Pese a que esta planta estará lista en un mes, todo apunta a que la Mancomunidad tendrá que solicitar esta prórroga. Por dos razones. Primero porque "para su puesta en funcionamiento plenamente operativa se necesitan varios meses de pruebas de toda la maquinaria y procesos de separación y tratamiento", justifica la Mancomunidad. Segundo, porque sin la autorización de la Comunidad de Madrid no se puede vertir en esta planta.

"En julio 2020 la Mancomunidad elevó a la Consejería Medio Ambiente la posibilidad de modificación autorización ambiental para poder realizar el vertido en Loeches para poder actuar de manera independiente hasta la puesta en funcionamiento pero no ha recibido respuesta alguna. Como resultado de ello no hay posibilidad de verter en Loeches al no tener esa modificación de la autorización ambiental y como la planta necesita un proceso de prueba y puesta a punto se tendrá que solicitar una prórroga del convenio", señalan a este medio.

En este sentido, el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, da un tirón de orejas al Gobierno regional. "Si la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid concediera el permiso para utilizar Loeches para el vertido no tendríamos ningún inconveniente en gestionar nosotros mismos los residuos sin necesidad de utilizar las instalaciones del ayuntamiento de Madrid y en paralelo se irían realizando las pruebas y puesta a punto de las instalaciones y maquinaria". No obstante Rodríguez Palacios recuerda que la prórroga está contemplada en el convenio y que el plazo para seguir vertiendo en Madrid es hasta abril del próximo año.

Eso sí, "hasta este momento la Mancomunidad no ha solicitado ninguna prórroga del convenio que le permite trasladar los residuos a Valdemingómez", advierte el área de Medio Ambiente del Consistorio. "En el caso de que finalmente solicite una prórroga deberán justificarse las razones que hacen necesaria la mencionada prórroga. Ésta deberá ser aprobada por unanimidad en la Comisión de Seguimiento del Convenio, en la que está presente la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Mancomunidad", explica el área que dirige Borja Carabante.

Por ello, el Ayuntamiento de la capital espera que la Comunidad de Madrid "agilice la autorización ambiental integrada para que el Complejo Ambiental de Loeches entre en funcionamiento cuanto antes y no haya que solicitar esa prórroga".

La Comunidad devuelve la pelota: "Tendrá que ser el presidente de la Mancomunidad quién lo solicite por escrito y justifique la necesidad de esa ampliación ante la comisión de seguimiento del convenio que deberá valorar la propuesta realizada". Y es que, acorde a la Consejería de Medio Ambiente, el Complejo Medioambiental de Loeches cuenta con Autorización Ambiental Integrada vigente desde el 22 de marzo de 2018.

"Tanto la normativa de residuos como la Autorización Ambiental Integrada del complejo actualmente vigente establece que todos los residuos depositados en vertedero deberán ser previamente tratados. Cualquier otra alternativa de gestión no es viable", sentencia.