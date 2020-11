El alcalde de Parla acude a Sol para pedir el desconfinamiento del municipio

El alcalde de Parla, Ramón Jurado, se ha presentado sin cita este viernes en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol para reclamar al Gobierno regional el desconfinamiento perimetral de las zonas básicas de salud de Pintores y San Blas, tras haber reducido a 349 y 368 casos por 100.000 habitantes, respectivamente, la tasa de incidencia acumulada.

Jurado ha criticado que existan distintos criterios a la hora de levantar las restricciones en según qué municipios, y ha señalado que ahora estas dos zonas básicas de salud de Parla que continúan cerradas perimetralmente "tienen una incidencia de 350, cuando la Comunidad de Madrid siempre ha desconfinado otras zonas de salud porque bajaban de 500”.

“Exijo a la Comunidad Madrid que se apliquen esos mismos criterios a todos los municipios de esta de esta región”, ha dicho el alcalde parleño en declaraciones a los medios, y ha acusado al Gobierno regional de “hacer sufrir mucho tanto a los vecinos como a los comerciantes de nuestra ciudad”.

El Alcalde de #Parla@Ramonjurado junto a @ASValera@lesafre@MIndya14 y @FcoCondeSanchez representando a Gobierno municipal esperan en Sol a que @IdiazAyuso les explique por qué restricciones a movilidad en San Blas y Pintores, discriminando a la ciudad frente a otros municipios pic.twitter.com/hyJv5R7gbG — Ayuntamiento de Parla (@AytoParla) November 6, 2020

"Emplazados a pedir cita electrónica"

El regidor, que ha estado acompañado por varios miembros de su Gobierno y por el diputado autonómico socialista José Manuel Freire, ha pedido ser recibido por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aunque fuentes municipales han señalado que “ni siquiera han podido entrar al Registro y los han emplazado a pedir cita electrónica”.

“No tengo mucha confianza en que me reciba, pero lo voy a intentar por todos los medios. No es que no me atienda a mí, es que no atiende a 135.000 vecinos de una ciudad”, ha considerado Jurado, que ha afirmado que “se está tratando de forma discriminatoria a los vecinos y a las vecinas de Parla”.

Según el informe de la situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid, Parla tiene una tasa de incidencia acumulada de 308,17 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Fuentes de la Comunidad de Madrid han indicado que se mantiene el confinamiento en dos zonas de Parla porque no se ha reducido en ellas un 50% la incidencia acumulada tras las restricciones.