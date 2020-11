Cs cree "insuficiente" el plan del Gobierno de Aragón de ayudas a la hostelería y pide ampliarlo

"Cualquier ayuda es bienvenida, pero las ayudas directas por importe de cinco millones de euros son escasas y en general las ayudas por vía de créditos y avales también lo son", ha opinado Pérez en una nota de prensa.

El responsable de Cs Aragón ha reconocido que los recursos directos, a fondo perdido, son los más condicionados dado que dependen de que exista presupuesto, y ha instado a pensar en 2021, porque "aún estamos a tiempo y habrá que ampliar generosamente ese capítulo", que supone "un balón de oxígeno" para estos negocios.

Asimismo, ha observado que la hostelería no puede depender únicamente de "asumir un endeudamiento en un sector que ya tiene microcréditos, créditos y pagos pendientes hasta decir basta".

A su entender, esas líneas de avales a través de Avalia tienen que contemplar cantidades "mucho más generosas, que podrían cuadruplicarse, al menos hasta los 20 millones", y los créditos permitir "máxima flexibilidad" para su devolución a largo plazo, con periodos amplios de carencia y también tratar de que el Gobierno aragonés pueda bonificar, "si no todo, una parte sustancial de los intereses, dado que estos profesionales ya están endeudados en muchos casos".

Daniel Pérez ha incidido en que la devolución de estas cantidades "tiene que ser a largo plazo, al menos de cinco años, para poder asumirla y que puedan respirar sin estar asfixiados". Ha añadido: "El torniquete de Arturo Aliaga no frena la hemorragia" del sector, por lo que el presupuesto del próximo año deberá ser más ambicioso en las ayudas que se incluyan, ha insistido.

PRIMAR LA NECESIDAD

El coordinador autonómico de Cs Aragón ha emplazado a que las peticiones se atiendan no por orden de registro, sino "por orden de necesidad", dado que hay empresarios del sector de la hostelería que no tienen estructura ofimática suficiente para manejarse a la hora de solicitar las ayudas y podría darse el caso de que esos recursos lleguen a los profesionales por su agilidad a la hora de pedir los fondos y no tanto por su necesidad de los mismos.

"Entendemos que es un plan de urgencia, pero este plan de choque se queda corto", ha sostenido Pérez Calvo, para pedir también que, más allá de las ayudas económicas, se busque la forma de levantar las restricciones de aforo en los locales, "aunque sea de modo gradual y progresivo, preservando siempre la seguridad, porque la prioridad es salvar vidas, pero también empleos", ha concluido.