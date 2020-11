Cristini Couto estalla contra Samira Jalil en el estreno de 'La casa fuerte': "Es una falsa, de buena no tiene nada"

Al igual que en la primera edición, La casa fuerte 2 comenzó llena de conflictos. En su estreno, que tuvo lugar este jueves en Telecinco, Isa Pantoja sufrió un ataque de ansiedad al enterarse de lo que su hermano dijo en una entrevista con Mila Ximénez, y Samira Jalil demostró no estar dispuesta a tener un perfil bajo en el formato.

Y es que, nada más empezar la preconvivencia, la joven discutió con Tom Brusse y Sandra Pica por la supuesta infidelidad que cometió el francés al besar a Samira cuando ya era novio de Pica. Sin embargo, esta se mostró decidida a mantenerse al lado de su pareja, no cuestionarle y atacar a Samira.

Pero hubo algo más. Según se vio, la argentina también tiene conflictos sin resolver con la brasileña Cristini Couto. Pese a que en tiempos pasados fueron amigas, las dos exparticipantes de MyHyV dejaron claro que, a día de hoy, nada queda de eso.

Ya en la preconvivencia tuvieron un duro enfrentamiento después de que, mientras cenaban, comenzaran a hablar junto a otras chicas del programa de sus prototipos de parejas, cuando Couto le dijo a Samira: "Si me gustaran los macarras estaría con tu ex, porque no deja de hablarme".

La aludida no se lo tomó nada bien, se levantó y se fue llorando. De nada sirvieron las disculpas de Couto, pues para Samira "el daño" estaba hecho: "No entiendo lo de tirar una pulla y decir que no me lo tome a mal. Si tan amigas fuéramos no me lo dirías delante de la cámara", argumentó.

Sin embargo, Couto se justificó diciendo que, si lo hubiera dicho a malas, no se habría disculpado, y añadió que lo que ocurría era que a la argentina le gusta mucho el show. "No me hables. Ni amiga ni nada. No somos nada tú y yo. Falsa", respondió Samira, implacable.

Ya en la gala, el presentador preguntó por lo sucedido a las protagonistas. "No es lo que dijo, sino cómo lo dijo. Estábamos hablando del tipo de hombre que nos gustaban y de la nada me cayó un jarro de agua fría. Obviamente tengo los sentimientos a flor de piel", argumentó Samira. Y es que, la joven canceló su boda recientemente.

Por su parte, Cristini, harta de que Samira no la perdonara, arremetió contra su compañera: "Lo dije porque me dio la gana, porque alguien tiene que desenmascararte. Eres una teatrera y una falsa. La verdadera Samira va de buena y de buena no tiene nada", concluyó.