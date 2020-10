Las primeras palabras de Samira, de 'Myhyv', sobre su supuesta relación con Tom Brusse a espaldas de Sandra Pica

Tom Brusse llegó a La isla de las tentaciones de la mano de Melyssa Pinto, pero abandonó el reality solo y dejando la puerta abierta a Sandra Pica, la tentadora con la que más química demostró tener República Dominicana. Ahora, ambos mantienen una relación, pero hay rumores de una nueva infidelidad del marroquí.

El participante de La isla de las tentaciones asegura sentirse enamorado de su actual pareja, sin embargo, una confesión de Amor Romeira en Sábado deluxe hizo saltar las alarmas sobre su fidelidad. Y es que la colaboradora explicó que el empresario se había besado con Samira Jalil, extronista de Myhyv, en una fiesta.

"Que unas personas se lleven bien y salgan a cenar... por eso no tiene que pasar algo entre ellas. Yo no me he liado con él, es mi amigo, nos llevamos muy bien y hemos coincidido varias veces. Que venga la persona a la que yo le he dicho que he tenido algo con él, porque no hemos tenido nada", explicó el pasado lunes en el programa de citas, donde fue preguntada por su relación con Brusse.

Los colaboradores le pidieron más información, por lo que ella continuó hablando. "El sábado estuve con él, pero luego llegó Sandra y me la presentó. Dio la casualidad de que coincidimos en el mismo restaurante, pero ya está", explicó, aunque se negó a responder sobre las infidelidades de Brusse a su actual novia.

"Yo no sé de infidelidades y no voy a meterme en camisas de once varas porque no sé lo que hace. No voy a poner las manos en el fuego porque no lo sé", dijo ante la mirada atenta del presentador, Jesús Vázquez, y de los colaboradores e invitados, entre los que destacaba la hermana de Sandra Pica, Gigi.

La versión de Gigi

"A mí Amor me preguntó si Sandra y Tom estaban juntos como pareja y le dije que sí. Entonces ella hizo un comentario que no me gustó como que 'menudos cuernos llevaba mi hermana'", avanzó Gigi.

La estudiante de Periodismo afirmó que le pidió a Romeira que "le contase la verdad": "Me dijo algo de Samira, algo que me sorprendió porque la semana pasada habíamos estado juntas y bien. Entonces me dijo que ella había dicho que Samira había dicho hacía tres semanas que había tenido algo con Tom".

"Mi hermana no le ha dado importancia porque realmente no se ha dicho nada. Yo no sé qué habrán hablado entre ellos, pero estuvimos juntos el domingo y yo les vi como siempre", zanjó la joven.