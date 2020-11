El PP veta a Villarino como candidato a la alcaldía para llegar a un consenso con el PSOE en Ourense

Después de que los socialistas anunciasen que depositarían una propuesta de moción de censura en una notaría para que el resto de las fuerzas se sumasen, los populares rechazan "firmar un cheque en blanco" al PSOE. Así, rechazan que Villarino sea el candidato y aseguran que sí aceptarían a "cualquiera de los otros ocho ediles" del PSOE.

De ello ha informado el popular Jesús Vázquez, quien ha insistido en que el único gobierno que presenta "estabilidad" para la ciudad pasa por una coalición PP-PSOE en la que ha asegurado "tendrá cabida Ciudadanos".

El que fuera alcalde de la ciudad la pasada legislatura ha manifestado que Rafael Villarino no puede ser el candidato a la alcaldía porque "lleva dos meses demostrando escaso talante democrático, y nula capacidad de diálogo, y de negociación", además ha hecho hincapié en que las formas que emplea "no son las correctas". "Si pretende que lo apoyemos mientras nos escupe en la cara, no es el camino", ha aseverado Vázquez.

El popular ha críticado que el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero dejase "claro" que no autoriza al PSOE de Ourense a establecer una coalición PSOE-PP pese a que, en su opinión, esa es la forma de obtener los 14 apoyos sin "ir pidiendo votos". Por ello, ha asegurado que, por su parte, están dispuestos a sentarse "hoy mismo" a dialogar "si designan a otro candidato".

Jesús Vázquez también ha considerado que Villarino no sería "un buen alcalde" por su "ambición desmedida". "No está preparado para dirigir un gobierno de coalición y, actualmente, ni siquiera su propio grupo municipal", ha sostenido.

NUEVO RUMBO PERO "NO A CUALQUIER PRECIO"

Los populares han asegurado que la ciudad necesita un nuevo rumbo pero "no a cualquier precio" porque lo que indicen en que lo que el PSOE "quiere" es "únicamente la alcaldía", "un cheque en blanco del PP, para que, con sus propios votos, puedan ejercer un cordón sanitario. "No va a suceder", ha insistido.

"Ourense no solo necesita un nuevo alcalde, necesita una estabilidad" que, ha asegurado, no se conseguirá si el Partido Socialista, no cambia de interlocutor puesto que "quiere ser alcalde aunque el día de mañana no tenga votos suficientes para sacar absolutamente nada adelante".

PROPUESTA DE MOCIÓN DE CENSURA

Por su parte, los socialistas han vuelto a defender este jueves su propuesta de moción de censura al considerar que es "el único acto posible" para "cambiar el actual gobierno de tres" y sacar al ayuntamiento de la tercera ciudad gallega del "desgobierno y la parálisis".

Para ello, han realizado un nuevo llamamiento a las demás fuerzas políticas en las que el portavoz municipal, Rafa Villarino, ha apuntado directamente a Ciudadanos destacando que "es el momento de que se retraten y dejen de esperar la decisión de los populares".

Además, preguntado por el veto a su figura como candidato a la Alcaldía, Villarino ha afirmado que "solo se trata de una nueva condición del partido de las condiciones". "Jesús Vázquez no es quien para vetar el voto popular que eligió a este candidato socialista", ha expresado en referencia a sí mismo.

Rafa Villarino ha afirmado que el Partido Socialista no cambiará a su candidato porque "no es una decisión del Partido Popular". "Nosotros no vetamos a Jesús Vázquez cuando fue el peor alcalde de esta ciudad y el responsable de que ahora esté Jácome en la alcaldía", ha incidido.

Además, ha añadido que se trata de "un juego" de un partido "trampista" que defiende la lógica de que gobierne la lista más votada y "sin embargo veta al candidato que decició esa lista", "decir una cosa y demostrar otra, sólo para hacer tiempo y que Jácome finalice su mandato", ha sentenciado el portavoz socialista.

CS ACUSA AL PSOE DE "MARCARSE UN VOX"

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, José Araújo, ha considerado que la decisión ejecutada por el PSOE municipal y avalada por el secretario general, Gonzalo Caballero, es "marcarse un Vox, ir a por una moción de censura sin tener los apoyos suficientes".

De este modo, ha criticado que Partido Popular y Partido Socialista llevan semanas "enredando y haciéndonos perder tiempo", pero no ha dado respuesta a la petición de Villarino. En su lugar, ha insistido en que, desde la formación naranja, "van a seguir peleando por una solución que signifique sumar los esfuerzos de todos".

También ha asegurado esa "solución de verdad" para trabajar por el "futuro de la ciudad" estará "basada en el consenso y sin egos de ningún partido político" y que se presentará "a finales de semana".

EL BNG RECHAZA LAS "CUOTAS DE PODER"

El Bloque Nacionalista Gallego ha mantenido su postura de no querer "cuotas de poder" pero se ha mostrado partidario de apoyar la moción de censura. Con todo, rechaza hacerlo en la notaría en la que el PSOE ha depositado la propuesta y apuesta por rubricarla cuando llegue al registro del ayuntamiento. "Es el procedimiento válido" y "todo lo demás son más juegos florales", indica.

En este sentido, el portavoz municipal, Luis Seara, ha lamentado "el espectáculo que vienen ofreciendo PP y PSOE" y ha recordado que mientras no haya acuerdo "las demandas vecinales siguen sin respuesta" y el ayuntamiento "sin una hoja de ruta que permita abordar con seriedad la situación".

Aún teniendo las firmas de BNG y Ciudadanos la moción de censura no saldría adelante a causa de contar con 13 de los 14 apoyos necesarios, es por ello que desde el Partido Socialista han insistido en que "el movimiento fácil" lo tiene "el Partido Popular" que únicamente tiene que ceder uno de sus votos.

No obstante, el Partido Popular no ha cedido, hasta la fecha, a esa posibilidad. Quedaría el voto de Telmo Ucha, anterior concejal de Democracia Ourensana y, actualmente, concejal no adscrito. Con su apoyo daría la suma, pero el Partido Socialista ha asegurado que "no se sabe si tendría valor legal actualmente esa firma".