Cómo conseguir la aspiradora sin cables más barata de Dyson, ahora con un descuento de 70 euros

A la hora de dejar nuestra casa impecable, nos gustaría no tener que escatimar en presupuesto para poder conseguir todos los aliados smart que nos facilitaran la tarea. Aunque en el último Black Friday aprovechaste para conseguir, por fin, un robot aspirador a buen precio, sabes que necesitas otras herramientas para desquitarte de todas las tareas domésticas (y sabes que no tienes que esperar a esta jornada de descuentos masivos para conseguirlas a buen precio). El robot limpiacristales es uno de los gadgets más tentadores, puesto que no consigues que te queden 100% limpios.

Sin embargo, también eres consciente de que tu nueva inversión debería ser un dispositivo todoterreno que te ayude a conseguir un resultado increíble, incluso en las zonas más difíciles de alcanzar (¡hola, techos!), puesto que el robot aspirador consigue unos suelos libres de suciedad, pero no llega a todas las áreas. Si este es tu caso, la mejor opción es optar por una aspiradora sin cables, ligera y compacta que te permite tener el control de la limpieza y llegar a todos los rincones. Además, muchos de estos dispositivos incluyen accesorios para que podamos limpiar hasta la suciedad más incrustada en tejidos y colchones.

Este es el caso del modelo V8 Absolute +, de Dyson, una aspiradora cinco estrellas que ahora puedes conseguir en oferta, además de elegir el color de su tubo. Este es el modelo más barato en aspiración sin cable de la marca, aunque no tiene nada que envidiar en cuanto a resultados al resto de dispositivos, y, ahora, puedes ahorrarte 70 euros en su compra. ¿Quieres descubrir sus características?

V8 Absolute, de Dyson, Dyson

Por qué aprovechar esta oferta de Dyson

Aunque muchos estarán esperando al Black Friday para ver si la marca publica algún descuento suculento, esta rebaja de 70 euros es un motivo más que suficiente para no dejar pasar la oportunidad de disfrutar de sus muchas prestaciones. Y es que, aunque la V8 Absolute + es uno de los primeros modelos de Dyson, poco tiene que envidiar a otros modelos más avanzados, como la V11 Absolute Extra Pro, en lo que a potencia de succión y capacidad efectiva para eliminar cualquier tipo de suciedad se refiere. Con 40 minutos de autonomía, su motor gira a 110 000 revoluciones por minuto para generar una corriente de succión efectiva en cualquier tipo de suelo o tejido.

Tampoco se quedan atrás otras interesantes características, como su facilidad para transformarse en un aspirador de mano, su sistema para vaciar la suciedad recogida con un solo clic o su penado diseño acústico, para evitar que el ruido contamine las estancias por las que vamos pasando.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.