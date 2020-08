Una de las aspiradoras sin cables más revolucionarias de Dyson, ahora 110 euros más barata y con regalo incluido

En verano, el polvo de casa parece multiplicarse. De techo a suelo, con especial incidencia en las superficies de los muebles, este aliado de la suciedad indoor no para de adueñarse de cada rincón de nuestro hogar, y no es de extrañar. Las ventanas permanecen más tiempo abiertas y, la mayoría, pasamos menos tiempo en casa, lo que ocasiona, inevitablemente, que el polvo se asiente en lugares en los que antes no le habríamos dado oportunidad de permanecer. Por ello, armarse con las soluciones de limpieza más efectivas siempre es una buena solución para evitar que la suciedad estival acabe con nuestra paciencia y las aspiradoras verticales con gran poder de succión son las indicadas.

Capaces de llegar a cualquier rincón sin oponer resistencia (sobre todo si no tienen cables), estas herramientas son ideales para despedirse del polvo en poco tiempo y sin grandes esfuerzos. Claro que, para que realmente sea así, hay que confiar en las marcas que ya han robado el corazón de los expertos en la materia; y Dyson es una de ellas.

Si bien es cierto que la calidad va, en este caso, de precios no aptos para todos los bolsillos, también lo es que pueden encontrarse buenas promociones para poder disfrutar de las prestaciones que han llevado a la marca a la fama. Sirva de ejemplo esta que, además, se aplica a uno de sus modelos más potentes, el V11 Absolute Extra Pro, en versión de oro. Y es que hasta el próximo 23 de agosto se puede comprar 110 euros más barata y con un regalo incluido valorado en 50 euros.

Dyson V11 Absolute Pro Oro. Dyson

Con doce accesorios magnéticos ideales para limpiar todo tipo de superficies, bien sean suelos techos o tapicerías, este novedoso modelo de Dyson destaca por contar con hasta 60 minutos de autonomía, que nos permiten limpiar con tranquilidad y sin cables hasta el último rincón de nuestra casa. Además, cuenta con tres modos de limpieza optimizados que se ajustan automáticamente según el grado de suciedad y la zona a tratar, pudiendo poner en marcha toda la potencia de succión de la que ha sido dotado, mostrando a tiempo real en su pantalla LCD el programa que está poniendo en marcha.

¿En qué consiste el regalo?

Valorado en 50 euros, el regalo que incluye la compra de este modelo de Dyson está dirigido a la limpieza de nuestro coche. Así, incluye una manguera extensible, para las zonas más difíciles, como los recovecos de debajo de los asientos; una rinconera flexible, que se adapta a bolsillos, guanteras y alfombrillas; y un cepillo para la suciedad difícil, el favorito de aquellos que viajen con niños o animales y ya se les han acabado las ideas para acabar con manchas de origen desconocido.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Dyson y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.