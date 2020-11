Eduard Pujol niega las acusaciones de acoso sexual y estudia acciones legales

El exportavoz de Junts per Catalunya en el Parlament Eduard Pujol ha negado este martes las acusaciones de acoso sexual que lo han obligado a abandonar el cargo y ha advertido de que emprenderá acciones legales y será "implacable" ante toda persona que lo "acuse falsamente".

El pasado 26 de octubre, JxCat suspendió cautelarmente de militancia a su hasta entonces portavoz parlamentario y lo forzó a renunciar a su escaño tras recibir denuncias que apuntan a un presunto caso de acoso sexual.

En un vídeo difundido a los medios, Pujol ha roto su silencio para defenderse: "Soy inocente de lo que se me pretende acusar, y lo demostraré".

"Nunca he abusado de ninguna mujer ni de nadie, nunca he cometido ningún acto de acoso sexual, es una conducta que condeno, que siempre he rechazado y combatido. Nunca podría tolerar una actitud como esta, he practicado siempre la tolerancia cero con el acoso sexual y el machismo", ha asegurado.

Pujol, periodista de profesión y que fue uno de los fichajes que el expresident Carles Puigdemont incorporó como independiente a su candidatura para las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, ha dicho sentirse ahora "indefenso ante unas acusaciones graves y falsas".

"Siento que se me ha condenado públicamente antes incluso de escucharme, se ha dañado mi imagen, se ha hecho daño a mi familia", ha añadido.

Ante esta situación, y pese a no tener constancia de "ninguna denuncia" ni de "ningún procedimiento judicial" en su contra, ha puesto el caso en manos de su abogada "para que inicie las acciones que haga falta" contra todo aquel que lo "acuse falsamente".

Según el exdiputado, quien lo acusa "solo puede hacerlo faltando a la verdad, por un interés espurio y por despecho".

"Desconozco las motivaciones que puede haber tras las personas para difamar de manera gratuita y sin escrúpulos la imagen de la gente", ha señalado Pujol, convencido de que su trayectoria profesional y vital lo "avalan".

La identidad de quienes lo han denunciado ante JxCat no se ha hecho pública, si bien la semana pasada, tras estallar el caso, la periodista Núria Casas afirmó públicamente que hace más de ocho años fue acosada sexualmente hasta en una decena de ocasiones por Pujol.