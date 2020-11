Primer posado familiar de Gigi Hadid y Zayn Malik con su hija recién nacida

No han podido resistirse a Halloween. Es una de las costumbres de la cultura anglosajona (y por ende norteamericanas) más extendidas y por supuesto que Gigi Hadid y Zayn Malik iban a encaminar sus esfuerzos en que su hija recién nacida (hace algo más de un mes, casi a finales de septiembre, como ellos mismos enseñaron con sendas fotografías en blanco y negro) disfrutara de la tradición.

La modelo de 25 años y el exintegrante de One Direction, de 27, no habían vuelto a publicar nada sobre su hija desde entonces. Y sin embargo la insistencia de los fans en saber algo más de Zigi, apodo que le han puesto a la pequeña utilizando los nombres de sus padres al no haber sido desvelado el que le han puesto - a pesar de que se rumorea que podría ser Jido-, ha conseguido su cometido.

Disfrazados como mandan las costumbres (Gigi con una licra que se asemeja a Zero Samus, uno de los personajes del popular juego Metroid, y el cantante de miembro de la casa Slytherin del castillo de Hogwarts del universo Harry Potter) ambos sostienen a la pequeña y añaden un pequeño gif en el que se puede leer "My first Halloween" [Mi primer Halloween].

A través de sus stories, la hermana de Bella Hadid ha dado a conocer cuánto aman a su pequeña, a juzgar por las caras arrobadas de amor de ambos, así como que continúa con su idea de que, tal y como ocurrió con su embarazo, mantendrá toda la información en privado y de manera hermética, solo permitiendo en ocasiones especiales sea la pequeña "Zigi" la protagonista de las noticias.

Gigi Hadid y Zayn Malik, con su recién nacida, en Halloween. Instagram Gigi Hadid

Solo de este modo se explica que decidiesen no mostrar en ningún momento la cara de la nueva reina de la casa para proteger su anonimato. A cambio le colocaron, también a modo de disfraz internáutico, un par de stickers en la cara y en los brazos del Increíble Hulk.

Gigi Hadid, además, aprovechó la festividad para hacerse un pequeño álbum de fotos con su divertido y sensual disfraz gamer, tal y como definieron sus fans, que sobre todo le preguntaban cómo era posible que hubiese dado a luz hacía tan poco tiempo y ya luciese con esa asombrosa figura.