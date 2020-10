Puente de Todos los Santos en Madrid: ¿qué tiempo va a hacer? ¿Podremos estar en terrazas? ¿En qué horario?

Este fin de semana será puente en algunas regiones del país. El día 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, una festividad que este año cae en domingo y que, por tanto, en algunas comunidades autónomas se ha trasladado al lunes.

Es el caso de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Extremadura. En todas estas regiones habrá puente y el lunes 2 de noviembre no será laborable.

Así, dentro de la situación actual, se va a poder aprovechar para hacer planes dentro de las comunidades autónomas, ya que el tiempo va a ser favorable en la mayor parte de los puntos del país.

Por un lado, el inicio del puente estará marcado por la ausencia de lluvias, aunque se pueden dar nubes en el interior de Galicia, en Castilla y León y Castilla-La Mancha. La evolución durante el fin de semana se irá dando con un aumento de temperaturas, sobre todo, en el interior peninsular. Lo más probable durante el lunes es que se siga manteniendo un tiempo estable en la mayor parte de las regiones del país.

De este modo, menos en Galicia y en la zona del Cantábrico, el resto de España presentará un tiempo estable, sin lluvias e, incluso, soleado, con temperaturas agradables que permitirán hacer diferentes planes.

En el caso de la Comunidad de Madrid, esta región gozará de temperaturas máximas que rondarán los 20 grados y cielos mayormente despejados durante todo el puente, por lo que el tiempo respetará los planes de los madrileños, aunque habrá que tener en cuenta ciertas medidas restrictivas.

¿Qué planes se pueden hacer? ¿Con qué horarios?

Las medidas de movilidad impuestas por los gobiernos de cada comunidad autónoma han obligado a la mayoría de los españoles a no desplazarse durante el puente de noviembre. Todas las comunidades autónomas han sido confinadas perimetralmente en su totalidad, salvo Galicia, Extremadura y las Islas Baleares y Canarias.

Aun así, son muchas las actividades que se pueden hacer sin salir del territorio. En el caso de la Comunidad de Madrid, se puede optar por realizar un picnic en familia o con amigos gracias al buen tiempo que va a hacer justo este puente de Todos los Santos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta otras restricciones, como la prohibición de juntarse más de seis personas en un mismo grupo. Así, se opte por el plan que se opte, hay que reducir los contactos sociales a seis personas.

Madrid ofrece infinidad de lugares rodeados de naturaleza o diferentes parques urbanos por lo que poder pasear, hacer picnics o practicar deporte al aire libre. Sin embargo, antes de poner rumbo a uno de estos lugares, hay que tener en cuenta otra restricción de movilidad: el confinamiento perimetral por zonas básicas de salud.

El pasado lunes 26 de octubre entraron en vigor las medidas que prohíben la entrada y salida sin justificación de 32 zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid. Además, este lunes 2 de noviembre se añade la misma restricción a otras tres zonas básicas de salud más: Valle de la Oliva (en Majadahonda) y Barrio del Puerto y Doctor Tamames (en Coslada).

Todos los madrileños que vivan dentro de alguna de estas 35 zonas básicas de salud no podrán salir del perímetro durante el festivo del lunes 2 de noviembre.

Otro de los planes que se pueden hacer dentro de la Comunidad de Madrid, es acudir a visitar museos o ver una película de estreno en el cine. Sobre si está permitido realizar estas actividades en la región tras las nuevas medidas, la respuesta es sí.

Sin embargo, hay que tener en cuenta las medidas que imponen tanto los museos como los cines: respeto de los horarios, obligatoriedad de llevar mascarilla y, en el caso del cine, no se permite sentarse en las butacas a más de dos personas juntas si no son convivientes.

Además, tanto para las sesiones más tardías del cine como para salir a cenar a un restaurante o tomarse algo en la terraza, los planes favoritos de los madrileños, hay que tener en cuenta otra restricción clave: el toque de queda.

En Madrid, se ha establecido el toque de queda que va desde las 00:00 y hasta las 06:00 horas. De este modo, durante esa franja horaria, ningún ciudadano puede transitar por las vías o espacios de uso público. Así, quien esté en un bar hasta la hora de cierre, tiene que tener en cuenta que debe regresar a casa antes de las 00:00 horas.

Por otro lado, quien haya pensado en organizar una velada en su casa, cuidado con que no se alargue la sobremesa, ya que, tras las nuevas medidas anunciadas por la Comunidad de Madrid, en los espacios privados sí que se pueden hacer reuniones de hasta seis personas entre no convivientes a cualquier hora, siempre y cuando no haya movilidad y se respete el horario del toque de queda en las vías públicas.

Por lo tanto, bares, restaurantes, terrazas, picnics, deporte o paseos al aire libre, cines, museos... todos estos planes están permitidos y se pueden hacer, siempre que no se salga del perímetro de las zonas básicas de salud que estén confinadas, no se sobrepasen los límites de la comunidad autónoma y, además, se respeten las medidas de máximo seis personas y el toque de queda de 06:00 a 00:00 horas.