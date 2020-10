Por qué el estreno de la nueva temporada de 'The Mandalorian' es una buena excusa para probar (¡gratis!) Disney+

Que las plataformas de streaming nos han conquistado es todo un hecho, puesto que ya no entendemos una tarde de sofá, peli y manta sin disfrutar del amplio catálogo de estos servicios... ¡sin anuncios! Aunque Netflix, Prime Video y Atresplayer son las reinas del vídeo bajo demanda en España, hay otras opciones que han llegado pisando fuerte, como es el caso de Disney+. La plataforma de la factoría de los sueños, que desembarcó el España el pasado mes de marzo, ofrece un catálogo más que tentador, en el que podemos encontrar todos sus títulos clásicos, las producciones de Pixar, todo el catálogo del Universo Cinematográfico de Marvel, así como los últimos trabajos de algunas de las productoras del grupo Disney.

¡Atención, spoilers! No sigas leyendo si aún no has visto o acabado la primera temporada de The Mandalorian, porque, bajo estas líneas, te resumimos todo lo que debes tener en cuenta para empezar esta nueva entrega y no perder detalle de las aventuras de este personaje de la saga Star Wars que tanto furor está causando.

¿Qué debes recordar de la primera temporada?

Ya sabemos quién es este mandaloriano. Aunque solo hemos podido verle sin casco en contadas ocasiones (ya se sabe que estos cazarrecompensas tienen prohibido dar a conocer su verdadera identidad), la primera temporada nos dejó conocer un poco más al personaje al que da vida el actor Pedo Pascal. Su verdadero nombre es Din Djarin y, no, no nació en Mandalore: fue criado por mandalorianos tras la muerte de sus padres. ¿Nos permitirán conocer más su historia en la próxima entrega?

Moff Gideon está muy vivo. Si bien es cierto que Djarin y su equipo lo dan por muerto tras una encarnizada batalla que finaliza cuando el caza en el que intenta escapar se estrella (momento en el que pudimos disfrutar de la mochila propulsora del mandaloriano), el villano sobrevive al accidente. De hecho, lo consigue gracias al Sable Oscuro. ¿Lo veremos en acción liderando a los imperiales? Todo apunta a que sí.

El origen de El niño. Conocido como Baby Yoda por la inmensa mayoría, esta criatura poseedora de la Fuerza es uno de los misterios de 'Star Wars'. Se desconoce el nombre de la raza a la que pertenece, ni el mundo del que viene, solo que su supervivencia es clave y que no debe caer en las manos equivocadas. ¡Queremos mucho más de este personaje en la segunda temporada!

