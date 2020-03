‘The Mandalorian’ se estrena hoy en abierto... y te dará los motivos para suscribirte (¡por fin!) a Disney+

Los seguidores del Universo Star Wars están de celebración este 20 de marzo. Y no, no es porque sea el día mundial de esta saga, ni el del orgullo friki. Esta exaltación está provocada porque, esta noche, Cuatro emite el episodio número uno de The Mandalorian y, después, la película El despertar de la fuerza, por lo que podremos disfrutar de una noche galáctica.Cabe destacar que es la primera serie de la saga de la Guerra de las Galaxias y su estreno internacional obtuvo muy buenas críticas.

¡Ya tenemos fecha para el estreno de #TheMandalorian! Viernes a las 22.00 🍿https://t.co/ew8b9QKQ54 — Cuatro (@cuatro) March 17, 2020

Sin embargo, en Cuatro solo podremos disfrutar de un solo capítulo. El resto de esta potente producción llegará con el desembarco de la plataforma Disney+. Pero tranquilos, que no tenemos que esperar mucho, ya que el servicio de streaming de la factoría de los sueños llegará el próximo 24 de marzo. Y lo hace con una gran oferta de bienvenida: la suscripción anual tiene un precio de 59,99 euros (5 euros al mes) para todos aquellos que se den de alta antes del 23 de marzo.

Todos los personajes Disney te esperan en Disney+. Unsplash

Queremos que conozcas algo más sobre The Mandalorian, ya que, tras ver el primer episodio y de descubrir la oferta inicial de la plataforma, te van a sobrar motivos para suscribirte.

¿Por qué 'The Mandalorian' va a ser tu nuevo 'crush'?

- Un cazador mandaloriano, el protagonista. Si no estás familiarizado con el universo Star Wars, probablemente no tengas mucha relación con este término, pero, tranquilo, te explicamos: los mandalorianos son mercenarios que, por una cantidad de dinero importante, hacen cualquier cosa. Sin embargo, para que haya trama, la vida de este en concreto dará un giro de 180º cuando se cruce en su camino el adorable Baby Yoda que ya ha robado el corazón a muchos usuarios en redes... y que le va a complicar (un poquito) sus planes de cazarrecompensas.

- Pedro Pascal, el protagonista. Este actor se ha convertido en uno de los más codiciados de Hollywood. Sus papeles en Juego de Tronos y Narcos lo han alzado como uno de los favoritos entre el público y, estamos convencidos, de que, en esta ocasión, va a revalidar este título tan valioso.

- Jon Favreau, en la dirección. Los seguidores de la factoría de los sueños saben, perfectamente, que este director pertenece al círculo de confianza de Disney. El que estuviera al mando de la taquillera El rey león es el showrunner de esta serie que promete dar muchísimo de qué hablar.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Disney+ y otros servicios. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.