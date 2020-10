La petición de Wyoming a Sandra Sabatés en 'El intermedio': "Se puede informar sin deprimir a la gente"

La población está dando muestras de cansancio de las restricciones y normas propuestas por el Gobierno y las comunidades para frenar el avance de la Covid-19, pero este hartazgo está llegando a los medios de comunicación y a los programas de televisión.

"No me des más noticias de coronavirus, de verdad. En serio, todo tiene un límite", le pidió Wyoming a Sandra Sabatés este miércoles en El intermedio. Mientras que la presentadora torció el gesto, el madrileño continuó.

Sandra Sabatés, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

"Ten en cuenta que todo tiene un límite. Después del programa yo no puedo ir a un bar a olvidarme de todo lo que me has dicho, así que cuéntame algo bonito, algo por lo que merezca la pena estar vivo", comentó el presentador.

Como ejemplo, Wyoming le mostró a su compañera la noticia de Dou Dou, el leal perro que caminó 60 km en 26 días para regresar a su hogar: "Ves Sandra Sabatés, se puede informar sin necesidad de deprimir a la gente". Y concluyó afirmando: "De nada por esta lección. Por eso Wyoming es la sexta uve doble del periodismo".