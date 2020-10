Quién es Oriol Soler, detenido en una investigación del 'procés' y de Tsunami Democràtic

La Guardia Civil ha detenido esta mañana en Barcelona a tres personas ligadas al procés y al entorno del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. El operativo, dirigido por el Juzgado de Instrucción nº1 de Barcelona, investiga la supuesta financiación del procés y de la plataforma independentista Tsunami Democràtic.

Según informa Europa Press, el instituto armado ha detenido al exconseller, Xavier Vendrell, al exalto cargo de CDC, David Madí, a Josep Lluís Alay, director de l'oficina de Puigdemont, y al empresario, Oriol Soler, en una operación contra el entramado que montó la organización Tsunami Democràtic desde donde se coordinaban las protestas contra la sentencia que condenó a los líderes del procés. Así, la operación investiga delitos de malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y prevaricación.

¿Cuál es la trayectoria de Oiol Soler? ¿A qué se dedica?

El empresario y editor Oriol Soler Castanys, detenido en la investigación, es una de las personas más cercanas a Tsunami Democràtic y al proceso independentista. Nacido en Ripollet en 1965, Soler Castanys tiene un largo recorrido en el sector de la comunicación. Fundó Grup Cultura 03, que en 2016 pasó a denominarse SOM, grupo cooperativo editorial del que actualmente ocupa el cargo de director general.

Dentro del grupo SOM se encuentran varias cooperativas dedicadas a la producción de contenidos culturales, editoriales y audiovisuales en diferentes formatos: Sapiens, Petit Sapiens, Cocina, Recetas by Cocina, Descubrir, Experiencias, Ara Llibres, Amsterdam, La Casa de los Clásicos, Bernat Metge, las cabeceras de los diarios Somos, Atlas of the Future y Batabat.

Por otro lado, Oriol Soler fue uno de los fundadores del diario Ara, un proyecto que abandonó en el año 2012 tras haber ocupado el cargo de consejero delegado y presidente de esta sociedad.

Vinculación con el soberanismo catalán

El empresario ha estado vinculado al proceso soberanista catalán desde sus comienzos, aunque ha sido una figura que ha pasado más desapercibida para el público general. Fue militante del Moviment de Defensa de la Terra (MDT) y ha estado muy vinculado a la esfera de ERC.

En la consulta del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña, impulsada por Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, Soler ocupó el cargo de coordinador de la campaña. También gestionó la campaña de Junts pel Sí en las elecciones autonómicas de 2015 y destaca su papel como uno de los ideólogos y encargados de la campaña para el 1-O.

Su figura ha sido clave en la movilización de las bases del independentismo y es uno de los miembros más destacados del denominado "estado mayor" que coordinaba la estrategia de Puigdemont y Oriol Junqueras, según publica El País.