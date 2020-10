Joaquín Prat responde al ataque Kiko Rivera en redes sociales: "Lo que sabemos de tu vida es por previo pago"

El presentador Joaquín Prat se ha convertido en carne de cañón en el conflicto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Las declaraciones que el colaborador de El programa de Ana Rosa hizo en su programa parece que no han sentado muy bien a madre e hijo.

Prat habló sobre los supuestos problemas económicos por los que atraviesa del Dj y criticó que no esté al corriente de todas sus deudas. "De verdad, es no pago a Hacienda, no pago la Comunidad de mi piso de San Sebastián de los Reyes, no pago las multas del coche... En fin, en esta vida uno no se puede conducir así" el presentador.

Además, el compañero de Ana Rosa apuntó que el origen del distanciamiento entre madre e hijo es que "mamá le ha cortado el grifo y el niño está cabreado". Este comentario parece no haber sentado muy bien a Kiko Rivera que ha atacado al presentador en sus redes sociales.

Al parecer, el hijo de la tonadillera le ha enviado un mensaje a través de una historia en Instagram: "¿Qué cojones sabrá Joaquín Prats de mi vida?". La reacción del periodista no ha tardado en llegar y ha defendido que Kiko está en todo su derecho de expresarse, no obstante, ha añadido que cuenta "por fascículos todo lo que tiene que ver con su vida" para, así, rentabilizarlo.

"Sé que es un gran tipo, muy alegre, que todos los single que ha sacado al mercado han sido números uno, pero también sabemos que no paga a Hacienda, que no paga la comunidad en la casa que tiene en San Sebastián de los Reyes y que tampoco se presenta en los compromisos profesionales que tiene y por eso mamá le ha tenido que pagar los pufos que ha ido dejando él. ¿Eso es lo que le ha molestado que digamos? Él sabe que esa es la realidad", ha sentenciado de nuevo el colaborador de AR.

Por último, el presentador ha querido añadir a su discurso una disculpa para el Dj: "Si te ha molestado algo te pido disculpas, pero todo lo que sabemos de tu vida es lo que tu mismo nos has contado previo pago y tienes todo el derecho del mundo a hacerlo".