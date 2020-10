Joaquín Prat, sobre los problemas entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja: "Mamá le ha cortado el grifo y el niño está cabreado"

Los problemas de la familia Pantoja no dejan de dar que hablar en los programas de Mediaset. Este fin de semana, Irene Rosales, esposa de Kiko Rivera, aclaró algunas incógnitas sobre el distanciamiento entre su marido y su madre, Isabel Pantoja.

La colaboradora de Viva la vida explicó que se había producido una conversación entre la tonadillera y su primogénito, no obstante, Rosales no quiso entrar en detales. Además, la sevillana aclaró algunos rumores sobre los problemas económicos de su pareja y explicó que, en estos momentos, el Dj no le ha pedido ayuda económica a su madre y que es ella misma quien lleva el dinero a casa.

Paloma García Pelayo ha insistido en que el problema que existe entre madre e hijo viene desde tiempo atrás y que tiene de trasfondo económico. La colaboradora ha explicado que la misma Isabel Pantoja le ha confirmado que fue ella quien se hizo cargo de todos los pagos cuando su hijo tuvo que cancelar algunos compromisos musicales durante su retirada de los escenarios.

Además, la escritora ha añadido que Pantoja asegura que gran parte la casa en la que vive Rivera ha sido costeada por ella misma. Su compañero Joaquín Prat ha apoyado la teoría de que el origen del conflicto esconde un móvil económico. "Mamá le ha cortado el grifo y el niño está cabreado", ha añadido el presentador.

El presentador ha criticado, también, la actitud de Kiko Rivera ante sus deudas. "De verdad, es no pago a Hacienda, no pago la Comunidad de mi piso de San Sebastián de los Reyes, no pago las multas del coche... En fin, en esta vida uno no se puede conducir así", ha comentado de forma tajante Prat.