Simón dice que la lista de expertos que aconsejaron el estado de alarma es "muy larga": "No merece la pena que me ponga a dar nombres"

Es la pregunta del millón que sigue sin respuesta: ¿quiénes son los expertos que están asesorando al Gobierno para abordar la gestión de la pandemia del coronavirus? El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tampoco ha querido en su última comparecencia ante los medios de comunicación detallar los nombres de las personas cuyas opiniones han llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a declarar de nuevo el estado de alarma.

Ante la pregunta de los periodistas, Simón dijo que "hay una lista larga de expertos, los expertos de las comunidades autónomas que participan en las diferentes ponencias y grupos de trabajo del Consejo Interterritorial; expertos que opinaron sobre el documento que se aprobó la semana pasada de actuaciones ante diferentes escenarios, que son los del Comité Científico; a los que hay que añadir expertos de la Unión Europea".

"Como comprenderán esta lista es muy larga, no la voy a dar ahora. La mayor parte de ellos son conocidos y son portavoces de sus comunidades autónomas o países. Con lo cual no merece la pena que me ponga a dar una lista de nombres", añadió el alto cargo gubernamental.