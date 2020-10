Cvirus.- Ribó espera dades de Sanitat per a completar les d'aigües residuals i informar de la situació per districtes

El primer edil ha indicat que la voluntat del consistori és detallar la situació de cada districte davant del coronavirus i ha confiat a poder fer-ho "al més prompte possible". Ha ressaltat que després de tindre les dades de Sanitat s'hauran de "sincronitzar o articular" amb els ja disponibles d'aigües residuals i dur a terme els "ajustos" necessaris abans d'emetre la informació definitiva.

Joan Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera després de presentar juntament amb el vicepresident segon del Consell i titular de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, el projecte pilot per a construir vivenda pública en un solar de la ciutat, preguntat per si l'Ajuntament té previst informar per districtes de la incidència de la pandèmia i establir algun tipus d'aleta o "semàfor".

"Volem informar sobre quins districtes estan en millor situació i quals estan en pitjor, en quins districtes volem introduir algunes mesures més restrictives i en quines uns altres pot ser que no calga encara", ha manifestat el responsable municipal. Ha detallat que "per a arribar a tot el tema de control" i dir si "estem en una situació verda o roja necessitem a més de les dades que tenim d'aigües residuals dades des de la Conselleria de Sanitat".

Així mateix, respecte a la possibilitat de difondre eixos missatges a través d'algun tipus de sistema o alerta, l'alcalde de València ha afirmat que se'n va a "estudiar aquest tema" i no ha descartat posar-hoen marxa.