UPN no apoya un estado de alarma de seis meses y el PSN apela a la responsabilidad de los partidos para aprobarlo

20M EP

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha asegurado que su formación no apoyará en el Congreso un estado de alarma para seis meses frente al Covid-19, como ha propuesto el Gobierno de España, y ha afirmado que "un recorte de libertades de esta magnitud no puede tener la duración de seis meses, es excesivo". "Si hay una corrección la analizaremos, pero si se mantiene no vamos a apoyar al Gobierno en estas decisiones", ha asegurado.