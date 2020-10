Mendia dice que el Gobierno central es "aliado imprescindible" del Estatuto y Sánchez "un convencido de la cogobernanza"

Mendia ha realizado esas manifestaciones en el transcurso de un acto celebrado en la Casa de Juntas de Gernika para celebrar el 41º aniversario del Estatuto de autonomía vasco.

Debido a las recomendaciones sanitarias establecidas por el covid-19, se ha reducido la presencia de invitados y solo han estado los consejeros de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, y de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado; los tres secretarios territoriales del PSE-EE, Cristina González, Eneko Andueza y Mikel Torres; y el secretario de Organización, Miguel Ángel Morales.

En su intervención, Mendia ha destacado que Euskadi es una sociedad "intensamente plural" que quiere "compartir espacios y esfuerzos para progresar de la mano" y ha recordado la defensa que se ha hecho de la pluralidad y la dignidad humana "por encima de quienes quisieron aniquilarla".

En este sentido, ha reiterado el compromiso del socialismo vasco con "la pluralidad, la convivencia, el progreso y el bien común". "Reiteramos nuestra apuesta por un país donde cabemos todos, una Euskadi de iguales, sostenible, innovadora, cohesionada, y diversa. Donde la gente se sienta segura", ha agregado.

Según ha destacado, el actual Estatuto "lo ha permitido y lo permite". Además, ha indicado que la pandemia demuestra que sigue siendo "una herramienta útil" para defender los derechos básicos de la ciudadanía vasca y "es compatible con las garantías que ofrece el Gobierno de España".

"Que colaborando, compartiendo responsabilidades, sumando esfuerzos, podemos afrontar mejor este nuevo reto al que nos enfrentamos. El covid-19 nos pone de nuevo a prueba a todas las instituciones y a toda la sociedad", ha añadido.

Mendia ha afirmado que es momento de centrarse en garantizar la salud de todas las personas, la reactivación de la economía, en el empleo y en "no dejar a nadie atrás". "Es posible si ponemos al servicio de la ciudadanía nuestra capacidad de entendernos y de cooperar. En la Conferencia de Presidentes, en la cogobernanza de la emergencia sanitaria. Y hoy los socialistas somos garantía de nuevo de que no se ponga en peligro ese equilibrio", ha agregado.

La dirigente socialista ha puesto de relieve que el PSE-EE forma parte de un Gobierno vasco de "entendimiento", que apuesta "sin matices" por el pleno desarrollo del Estatuto, "por su defensa y despliegue, y porque su reforma responda a amplios consensos".

RENOVACIÓN DEL ESTATUTO

"Porque nuestro Estatuto es un pacto de convivencia. Si renovamos ese pacto, que sea para que quepamos más. Si hacemos un nuevo Estatuto, que sea para mejorar la vida de la ciudadanía y reforzar la cohesión social. Y si queremos que eso sea útil, tiene que ser viable, tiene que respetar el ordenamiento jurídico", ha asegurado.

A su juicio, ese es el sentido que tiene el autogobierno, el de un pacto de convivencia que garantice "una sociedad moderna y plural, en una España dentro Europa". "Cualquier cosa que quiera reemplazar la experiencia de mayor éxito de nuestra historia, deberá sostenerse sobre la pluralidad y la legalidad", ha indicado.

"La protección de su salud, de la educación, de la cohesión social y del progreso económico y la recuperación del empleo son la traducción a la realidad del Estatuto", ha agregado.

Mendia ha señalado que esos "ejes no se van a poner en peligro" y "no se va a romper lo que tanto ha costado coser" porque los vascos "no se lo pueden permitir". "No estamos para jugar con las cosas importantes", ha agregado.

Ante quienes defienden en esta situación una república vasca, ha asegurado que "no hay frontera que cure a los enfermos ni frene los contagios" y frente a los "que exhiben el pin del Estatuto en su solapa y presentan iniciativas para impedir que se cumpla lo que allí está escrito", ha manifestado que "los extremos, de nuevo, se retroalimentan". "Ni unos ni otros se creen el Estatuto, porque ninguno estuvo en el pacto del 79 y no acaban de entenderlo", ha manifestado.

"CAJA DE HERRAMIENTAS"

Mendia ha asegurado que lo que ofrece el Estatuto es una "caja de herramientas" de la que salen los servicios públicos de salud y educación, la red de protección social y las iniciativas para impulsar la economía y el empleo. "Y nuestro reto es saber usar esas herramientas, porque con ellas es con las que vamos a sacar a Euskadi adelante", ha indicado, para añadir que es una convicción que comparte el conjunto del socialismo y cuentan con una "ventaja, el liderazgo en el Gobierno de España, para seguir llenando el autogobierno de contenido social".

"Porque el presidente Pedro Sánchez cree en esta España plural y colaborativa, donde los distintos Gobiernos no compiten, sino que colaboran. Un presidente convencido de la cogobernanza, más necesaria que nunca. Bajo este mismo árbol hace cuatro años, Pedro Sánchez se comprometió con el fortalecimiento del autogobierno vasco", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que, cuando accedió a la presidencia, suscribió ese compromiso con el Gobierno vasco con un calendario tasado para abordar las transferencias y materias pendientes. "Ese texto inédito e histórico está siendo actualizado. No sólo en plazos, obligado por tantas cosas que ha retrasado esta pandemia, sino en contenidos", ha indicado.

La líder socialista ha manifestado que los vascos no solo cuentan "con ese aliado del Estatuto que es el actual Gobierno de España, imprescindible", sino que los vascos cuentan "con un hilo continuo de alianzas y convicción en el autogobierno". "Y ese hilo somos los socialistas", ha destacado.

Mendia ha manifestado que el Estatuto adquiere "un sentido social más profundo que nunca" y su partido "siente el orgullo y la responsabilidad de transformarlo en políticas eficaces". "Es el que teje la red de seguridad para la ciudadanía y un cordón sanitario para alejarnos de sectarismos y populismos" ha agregado.

Según ha subrayado, es en el autogobierno y en la colaboración donde se van a encontrar las soluciones para los emprendedores, para los desempleados, para las mujeres o para los jóvenes.

Por último, ha señalado que en el Estatuto, que "tanto costó conquistar", se van a encontrar los instrumentos "para avanzar en la Euskadi moderna, cohesionada e igualitaria y sobre todo, intensamente plural".

MIKEL TORRES

Por su parte, Mikel Torres ha defendido que el Estatuto "tiene vida" y es "un articulado de soluciones". Según ha destacado, es el "mejor pacto" que han hecho los vascos y con el resto de España. Torres ha añadido que es un "pacto para progresar" que tiene "cuerpo de ley pero, ante todo, es alma", y es la "herramienta más adecuada" para organizar la convivencia, "el respeto a los hechos diferenciales de la sociedad vascas y para gestionar los servicios públicos".

El dirigente socialista ha añadido que el Estatuto ha sido el "objetivo prioritario" del terrorismo del ETA pero ha "logrado sobrevivir".

"Hoy el autogobierno tiene otros enemigos, la cogobernanza está en peligro por parte de quienes ponen en cuestión el Estado de las autonomías, la antipolítica, el populismo, el juego partidista, cuando toca arrimar el hombro en esta situación tan complicada de pandemia y ofrecer certezas a la ciudadanía alguno se dedican a hacer todo lo contrario, a dividir", ha indicado.