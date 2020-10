¿Regresa España a lo vivido en marzo?: vuelve el estado de alarma pero sin confinamiento total...de momento

"Mi responsabilidad como presidente es ser fiel a la realidad y exponerla sin adornos y con toda su crudeza. La situación es grave y entre todos debemos actuar con determinación, máxima disciplina social y necesaria e imprescindible unidad". Estas palabras pronunciadas este viernes por el presidente del Gobierno podría parecer perfectamente a otras que hubiera dicho el pasado mes de marzo. España sigue en un bucle y Pedro Sánchez dio la misma imagen que en los peores meses de la primera ola: mensaje contundente y avisos constantes a la población.

España, de hecho, volverá al estado de alarma. El presidente ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario en el que aprobarlo. Eso enciende los peores recuerdos de la población, pero, de momento, no será como en marzo y abril. Si se aprobara (que es lo que previsiblemente va a ocurrir), sería el tercero declarado para combatir la pandemia tras el de la primavera (seis veces prorrogado en el Congreso) y el que aún afecta a la Comunidad de Madrid, pues expira precisamente este sábado.

Estado de alarma, por tanto, no es igual a confinamiento, pero sí resulta necesario para restringir la movilidad a los niveles que se pretende. Estos últimos días, se ha instalado el concepto de "toque de queda" con la idea de poner a hibernar el país entre las doce de la noche y las seis de la mañana. Con el nombre que sea, pero para eso, según avisaron desde Sanidad, también es necesario el estado de alarma.

Cuando se empezó a prever la llegada de la segunda ola de la pandemia, Sánchez dejó en manos de las comunidades autónomas la potestad para pedir el estado de alarma. Ninguna recurrió a él, hasta ahora. Solo Madrid se ha visto bajo este paraguas jurídico después de una guerra política que acabó con el Gobierno central tomando el control. Pero eso, de hecho, se acaba ya mismo y la Comunidad volverá a las restricciones perimetrales que había implantado en un primer momento.

No estamos en marzo, y el Gobierno no quiere tener que estarlo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque España no se puede permitir otra paralización casi total de la economía. Sánchez ha querido dejar claro, no obstante, que se deben adoptar las medidas necesarias para frenar los contagios causando el menor daño a la economía posible y las menores restricciones posibles para la libertad".

"Nadie, ni las Comunidades ni los gobiernos municipales ni el Gobierno de España tiene ningún interés en más limitaciones que las que resulten imprescindibles, pero necesitamos la máxima colaboración ciudadana. Los próximos meses serán duros, muy duros", ha recalcado. Por lo tanto, de momento, la idea es solamente pararse en el estado de alarma para "restringir la movilidad", especialmente la nocturna.

En este sentido, ha afirmado que hay tomar las medidas necesarias tanto a nivel individual como colectivo para evitar un confinamiento domiciliario como el decretado precisamente en el mes de marzo. Eso sí, ha afirmado que, por ahora, la situación "no es comparable al 14 de marzo", cuando el Gobierno sí se vio "obligado" a decretar ese confinamiento domiciliario general.