El jazz del segoviano Víctor Correa pone música a la tarde de San Frutos desde el escenario del Teatro Juan Bravo

Será finalmente a las 20:00 horas, después de que el Toque de Queda decretado por la Junta de Castilla y León haya obligado a reajustar la hora fijada en un principio, explica la Diputación a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Con su disco 'Hoagy Carmichael Songbook', un homenaje al compositor estadounidense, como perfecta excusa para actuar frente a sus paisanos, Víctor Correa confía en que la mezcla de matices y condicionantes que hacen único cada uno de sus conciertos traslade a los espectadores a una noche de jazz en la que este género beberá de todas sus influencias pasadas, al mismo tiempo que escuchará a los sonidos nuevos, aportando frescura y energía al directo del quinteto.

'In the Cool Cool of the evening', 'Georgia on my mind, One morning in may' o 'I get along without you very well', entre otros temas, honrarán al compositor de Indiana y permitirán ver en acción a un Víctor Correa que, sin antecedentes musicales en su entorno, se ha ido convirtiendo en un músico de prestigio a uno y otro lado del charco tras obtener la titulación superior en Trombón Jazz por la ESMUC y ejercer como docente en el Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, en la Escola Superior de Músics del Taller de Músics de Barcelona, en la Facultad de Jazz de la Universidad de Veracruz (México) y, en la actualidad, en la Escuela Superior de Música Creativa de Madrid.

Además, últimamente ha compaginado esta labor docente con la de profesor en talleres y clases magistrales online a través de su proyecto educativo 'Expres-arte', enfocado a grupos de padres e hijos con el objetivo de que puedan expresarse de una manera lúdica, divertida y musical, añade el comunicado.

En el mes de mayo, Correa, al que los segovianos podrán ver mañana sobre las tablas del Juan Bravo adquiriendo una entrada por 13 euros los mayores de 25 años y 10 euros los menores de esa edad -o bien en la taquilla del auditorio o a través de la plataforma Tickentradas-, participó en el proyecto cultural promovido desde la Diputación 'Confinactuamos', en el que ofreció una actuación en la que, además de interpretar una original versión de la 'Entradilla' de Agapito Marazuela, no sólo se le pudo escuchar interpretando piezas con el trombón, sino también cantando, tocando la tuba, tocando percusiones e incluso ejerciendo de director, batuta en mano; algo que da fe de las distintas facetas musicales en las que el segoviano se siente cómodo.

Por lo que respecta al resto de la programación más próxima, el Teatro Juan Bravo y la Diputación informarán en los próximos días de los reajustes de horarios realizados tras el Toque de Queda.