El cine asiático y animación protagonizan el nuevo avance de programación de Fancine

El cuarteto de títulos que conformará la sección Ánima Zone se podrá ver en las salas del céntrico cine malagueño, mientras que las cinco películas del apartado dedicado al cine asiático estarán disponibles en la plataforma Filmin, un repertorio de producciones llegadas desde ese continente seleccionado por CineAsia.

El primero de los títulos de la sección de animación es la coreana 'Beauty Water', un turbio thriller sobre los estándares de belleza femeninos y el mundo de la cosmética dirigida por Cho Kyung-hun. Esta historia nació como parte de 'Tales of the Unusual', la antológica webserie animada de terror creada por Oh Seong-dae.

Otra de las propuestas es la japonesa 'Hello World', del director Tomohiko Itô, conocido por animes como 'Silver Spoon', 'Sword Art Online' o 'Erased'. Esta película nos transporta al Kyoto de 2027, donde vive Naomi, un joven y tímido estudiante que recibe una visita de su yo futuro diez años mayor, advirtiéndole de una tragedia que está a punto de ocurrir y que debe tratar de evitar, han informado a través de un comunicado.

También formará parte de esta sección una película de stop-motion que ya se ha abierto paso en festivales como Fantasia o Sitges: 'The Old Man Movie', una producción estonia dirigida por Oskar Lehemaa y Mikk Mägi, que adaptan al cine una webserie que se inició en 2012 como proyecto de estudiantes y que se hizo enormemente popular en su país.

El 'Old Man', que da nombre a la cinta, es un granjero que se reencuentra con sus nietos de la ciudad, y en un intento de hacerles apreciar la belleza de vivir en el campo, los niños acaban dejando libre la preciada vaca del viejo, a la que deben recuperar antes de que explote.

Por último se podrá disfrutar de la ópera prima del estadounidense Jason Axinn 'To Your Last Death', una propuesta adulta que combina el terror y la acción para contar la historia de una joven que debe luchar contra su padre y una poderosa entidad llamada "Gamemaster" para salvar a sus hermanos.

El festival ha anunciado también las cinco películas que componen la sección online a cargo de CineAsia, una colaboración recurrente que viene cargada de películas en sintonía con la temática de este año: el tiempo.

Así, Fancine ha recuperado un thriller coreano del director Sun-Ho Cho, que también coescribe el guion con Lee Sang-hak. Se trata de 'A Day', una película que ya pasó por el certamen durante la 27 edición, hace tres años.

Cuenta la historia de un hombre que presencia el accidente de coche en el que está involucrada su hija y se encuentra atrapado en un bucle temporal en el que los eventos se repiten una y otra vez. Otra de las elegidas para esta sección es 'Back to the 90's', una ligera comedia romántica de mano del director Yanyong Kuruaungkoul considerado una suerte de 'Regreso al futuro' a la tailandesa. En ella seguimos a Kong, un joven que vive con sus padres en el año 2015 pero que mediante un antiguo "busca" se ve transportado a 1995, la época en la que sus padres tenían su edad.

Además, se podrá ver 'Detention', una propuesta taiwanesa dirigida por John Hsu y basada en el videojuego del mismo nombre. Libros prohibidos, desapariciones, fantasmas y espíritus llenan esta historia ambientada durante una época oscura de la historia de Taiwán.

Por último, dos cintas niponas, la primera de las cuales es de animación: 'Her Blue Sky' centrada en los universos paralelos y dirigida por Tatsuyuki Nagai, que fue un gran éxito en Japón tras su estreno el pasado octubre de 2019; y 'Thermae Romae', una película estrenada en 2012 y protagonizada por un arquitecto que viaja desde el antiguo Imperio Romano al Japón actual, donde aprende sobre las termas japonesas y se inspira en ellas al volver a su lugar y tiempo de origen. Esta película fue dirigida por Hideki Takeuchi y cuenta con una secuela dos años posterior.