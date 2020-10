Las claves para redecorar tu casa este otoño sin gastarte más de cuarenta euros: ¡apuesta por las plantas!

Con la llegada del otoño, las ganas de hacer cambios en la decoración de casa aumentan. Algunos, como desempolvar las alfombras, las colchas o reforzar el número de cojines del sofá (para que esté bien mullidito para nuestros planes de manta y película), vienen de la mano de la bajada de las temperaturas y las primeras lluvias. Otros, como incluir algún cuadro nuevo al salón o cambiar la vajilla de casa, son, simplemente, una forma de reforzar nuestro ánimo y combatir la astenia otoñal que a tantos ataca cuando octubre se convierte en el protagonista del calendario. Y es que, renovar las estancias de la casa en las que más tiempo pasamos, puede ayudarnos a que las tardes de encierro sean mucho más agradables.

Además, no hay por qué invertir grandes sumas de dinero para dar un nuevo aire a las habitaciones. Espejos para aumentar la sensación de amplitud, lámparas con luz cálida para crear rincones acogedores o algunas mantas tipo peluche junto al sofá son, quizás, las elecciones más efectivas, económicas y populares. ¡Pero no las únicas! ¿Sabías que hay plantas que, llegado el otoño, están en su momento de esplendor y que conseguirán dar mucha vida a nuestra casa? Si quieres descubrir las recomendaciones de Colvin, sigue leyendo, pero, el que avisa no es traidor: ¡no vas a poder evitar hacerte con una!

Dinos cómo eres y te diremos cuál es tu planta de otoño

- Al que no le sobreviven ni los cactus. Pones todo tu empeño en cuidar de tus plantas, pero no hay manera de que te duren más de un mes. Si te sientes identificado, Peter es para ti. Esta plantita de interior, cuyo tono de hojas nos recuerda al otoño, es perfecta para inexpertos en el cuidado de las plantas, puesto que es muy fácil de cuidar. Le gusta estar en un espacio de entre 18 y 24 grados y al regarla se debe quedar el agua húmeda sin estar encharcada.

Esta planta es apta para negados. Colvin

- Un plant lover con mascota. Big Blake es la mejor compañera para aquellas casas con mascota que saben lo que es querer tener un rincón verde en casa y que el animalito se vaya comiendo todas las hojas. Esta propuesta es pet friendly y apenas requiere cuidados, puesto que almacena agua en su tronco redondo. De hecho, solo debemos regarla una vez a la semana en verano y cada dos en invierno. Además, se lleva muy buen con los cambios de temperatura... ¡y también está a prueba de niños!

Esta planta está recomendad para casas con animales. Colvin

- El que disfruta con los pequeños detalles. Este ramo alegrará cualquier rincón con el color suave y crema de sus rosas y claveles, sin olvidarnos del aroma (y el volumen) que ofrece el eucalipto. Perfecto para regalar en alguna ocasión especial y para autoregalarse para levantar el ánimo.

Esta ramo es perfecto para hacer(se) un regalo. Colvin

