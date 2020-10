Cómo aprovechar las tardes en casa y montar tu propia sala de cine con estos 'must' de Amazon

Uno de los planes por excelencia para disfrutar de las tardes de otoño, y especialmente si hace malo, es ver una buena peli o una serie en casa. Solo o acompañado, lo cierto es que no necesitas esforzarte demasiado para romper con la rutina. Por estos días, la oferta del streaming da para todos los gustos, y en tu lista de pendientes seguro que encuentras varios títulos entre los que elegir. Con esto, resulta cada vez más necesario contar con un lugar cómodo y apropiado para tus citas frente a la pantalla. Y si la jornada se alarga, siempre viene bien complementar con algún juego de partidas rápidas.

Lo ideal, para que estés a gusto, además de los snacks y de un buen sillón, es que consigas generar un ambiente único. Después de todo, los más aficionados priorizan una serie de elementos clave a la hora de replicar las sensaciones y la experiencia de ir al cine. A estas alturas, existen cada vez más gadgets que te permitirán crear tu propio espacio y gozar de un momento insuperable en tu hogar. Así, sumergiéndonos en el catálogo de Amazon, hemos dado con una serie de productos escenciales que te llevarán a ser la envidia de todos tus amigos, y a la vez, tener tu sitio ideal disponible en todo momento. Como sugerencia, un difusor de aromas siempre viene bien para complementar y crear una atmósfera de relajación.

Para comenzar debes tener en cuenta una combinación de factores que pasan por la imagen, el sonido, el confort y, lo último pero no menos importante, la comida. Pero no te agobies, porque hemos seleccionado los must de cada categoría para que tu próxima tarde de películas resulte memorable. ¿Estás preparado?

Cuatro 'must' para montar tu propia sala de cine en casa

- Proyector portátil y compatible. Si de replicar la experiencia del cine se trata, la pantalla gigante lo es todo. Este mini proyector de Crosstour es precisamente lo que necesitas para disfrutar de tus películas y series favoritas en su máxima expresión. Posee una amplia compatibilidad con puertos HDMI, AV, VGA y USB, entre otros. Cuenta con más de 1.200 valoraciones que destacan su calidad de imagen, y con cuatro estrellas doradas en Amazon. ¿Lo mejor? es que está rebajado y puede ser tuyo por solo 69,99.

Excelente calidad de imagen para ver tus pelis favoritas, el mini proyector de Crosstour. Amazon

- Barra de sonido inalámbrico. Con cuatro altavoces que crean un audio envolvente, este sistema de sonido permite mejorar tu experiencia gracias a su excelente calidad sin distorsiones. Y es que este modelo de Docooler, no solo posee una amplia compatibilidad con distintos dispositivos, incluso con tu smartphone, también tiene un diseño único que brindará una estética ideal a tu sala de cine. Tiene entrada auxiliar, lector de tarjetas micro SD, y puerto USB. Es el más vendido en la categoría de equipos de home cinema de Amazon, y puede ser tuyo por solo 38,99 euros.

Para conseguir un audio envolvente, la barra de sonido de Docooler. Amazon

- Manta de felpa suave. Si de comodidad se trata a la hora de ver una peli, no hay nada mejor para disfrutar el momento bien a gustito, que tener a disposición una frazada de tamaño ideal para compartir. Esta de AmazonBasics, tiene un acabado de terciopelo que brinda especial calidez para las tardes de otoño. Pero no solo eso, también cuenta con Oeko-Tex Standard 100, un sistema de certificación independiente que asegura que los tejidos cumplen con altos estándares de seguridad y medioambientales. Las hay en ocho colores distintos para que puedas escoger tu favorita. Tiene cuatro estrellas doradas y su tamaño 127 x 152 cm puede ser tuya por solo 17,19 euros.

Con un acabado de terciopelo que brinda de calidez, la manta de AmazonBasics. Amazon

- Palomitero automático. Pocos pueden resistirse a las tentadoras palomitas estando en el cine. ¿Y si pudieras replicar la experiencia completa en casa?. ¡Claro que puedes! Buceando en el catálogo de Amazon, dimos con este increíble palomitero de Aicook, que en menos de tres minutos prepara tu popcorn casero. Gracias a su diseño, la parte superior transparente te permite ver el proceso de elaboración de las palomitas y la tapa extraíble e interior antiadherente, facilitan la limpieza de este dispositivo. Cuenta con cuatro estrellas doradas y puede ser tuyo por solo 21,99 euros.

En menos de tres minutos tendrás tu 'popcorn' casero, con el palomitero de Aicook. Amazon

