Tres juegos de partidas rápidas para encadenar la diversión durante toda una tarde que Zacatrus te envía gratis

La llegada del otoño ha incentivado el que estemos preparando nuestra casa como si fuésemos a hibernar y es que, ¿a quién le va a apetecer salir de ella cuando bajen las temperaturas? Así, ya hemos preparado nuestras previsiones de mantas, nórdicos y todo lo necesario para que nuestra cama y nuestro sofá sean el mejor refugio contra el frío. Pero, además, ya estamos pensando en todos los planes indoor que vamos a disfrutar. No faltarán las tardes de sofá, peli y mantita ni las maratones de lectura con algunas de tus novelas favoritas. Tampoco faltarán las cenas en familia o con amigos en las que te lucirás como chef (o te apoyarás de la comida a domicilio). Y no hay nada como tarde de juegos de mesas que preceda mejor a esa cita culinaria.

Aunque no necesitas muchas personas para disfrutar de los juegos de mesa, los planes con amigos multiplican la diversión. Eso sí, para no parar de reír, para que todo el mundo esté a gusto con algún juego y para que la victoria esté compartida, preferís optar por juegos de partidas rápidas, que os permitan pasar de una propuesta a otra y, así, encadenar los buenos momentos. Además, de esta forma es mucho más fácil dejar una partida en stand by para disfrutar de un refrigerio o de un picoteo a mitad de tarde. Si no sabes qué título escoger, bajo estas líneas hemos seleccionado tres propuestas del ecommerce Zacatrus que, además, tienen envío gratuito y son perfectas para llevar de viaje. ¿Jugamos?

Tres juegos de partidas rápidas...¡y envío gratuito!

- Spoilers. Si os gustaba el clásico juego de las películas, pero se os da fatal la mímica, esta versión de Spoilers es vuestro juego. En esta ocasión, debéis demostrar si sois capaces de adivinar el título de una película solo con frases de su tráiler. Se trata, además, de un juego cooperativo, puesto que cada título está acompañado de cinco pistas con las que deberéis debatir hasta dar con la película. ¿Cuántos puntos seréis capaces de conseguir?

¿Adivinaréis la película? Zacatrus

- Ikonikus. ¿Serías capaz de expresar con iconos lo que sienten el resto de jugadores ante una situación concreta? Este es el reto que plantea Ikonikus que, mediante cartas, nos obliga a empatizar y a pensar en las emociones de los demás. Así, debemos representar con los iconos lo que sienten el resto ante preguntas como ¿cómo me siento cuando tengo que ir al dentista o cuando sueña el despertador por la mañana? Un divertido juego para descubrir cómo nos ven y cómo vemos a los demás y a sus emociones. Además, si se juega con niños pequeños funciona como herramienta de expresión.

Este juego te obliga a pensar en las emociones de los demás. Zacatrus

-Mix-it. Este juego es perfecto para familias con niños a partir de seis años. Nos plantea el reto de crear un monstruo idéntico al que aparece en la carta Objetivo Secreto con nuestras propias cartas. Pero no es tan fácil, ya que el resto de jugadores tratará de impedirlo al añadir nuevas ojos, bocas y piernas que nos despistan y complican la construcción de nuestro monstruo.

¿Quién construirá más monstruos? Zacatrus

