Este difusor de Amazon tiene más de 2.200 valoraciones... ¡y solo hoy cuesta menos de 20 euros!

Conseguir que nuestro hogar sea un entorno de confort y relajación no siempre es fácil. Además de ser fundamental repartir las tareas del hogar y lograr que todos los convivientes pongan su granito de arena (aunque sea comprándoles unas zapatillas mopa), hay que saber encontrar momentos para la desconexión que no estén ligados a las pantallas. Así, coger un buen libro, dedicar algunos minutos a la meditación, hacerse una limpieza de cutis completa o, simplemente, sentarse en el sofá y no hacer nada son algunas de las mejores forman para disfrutar de la tranquilidad de casa sin hacer trabajos extra; de gran importancia para favorecer la salud mental y el equilibrio emocional en el que, sin duda, es el refugio de la mayoría.

Claro que, si queremos conseguir una auténtica atmósfera de relajación, debemos hacer algo más que alejarnos del resto de la familia para estar unos minutos a solas. Hay que crear un ambiente que nos reconforte y nos facilite la desconexión a través de los sentidos; y nosotros conocemos un gadget ideal para esto (y otras muchas cosas, como mejorar la calidad del aire de casa, evitar los ronquidos nocturnos o, incluso, eliminar los olores). ¿Has oído hablar de los difusores de aromas?

Estos aparatos, ideales para colocar en cualquier estancia de la casa, usan el agua y aceites esenciales para crear ambientes agradables que se ajusten a las necesidades de cada usuario. Muy populares ya entre numerosos usuarios, esta herramienta no para de ganar adeptos y, quizás, por ello, no es difícil encontrar buenos modelos sujetos a mejores precios. Este es el caso del Homasy, a la venta en el catálogo de Amazon, que hemos encontrado hoy rebajado un 23%, por lo que puede ser tuyo por menos de 20 euros.

El difusor de aromas, de Homasy. Amazon

Las prestaciones por las que es tan valorado

Capacidad de 500ml. Este dispositivo cuenta con un tanque de 500ml, lo que nos permite disfrutar de su acción, ya sea solo en modo niebla para humedecer el ambiente o como difusor con unas gotas de aceites esenciales, durante 20 horas continuas. Con ello, es capaz de actuar en una superficie de unos 45 metros cuadrados. Además, incluye un sistema de reducción de ruido para que podamos usarlo incluso mientras dormimos y beneficiarnos así de su capacidad para minimizar los ronquidos.

Este dispositivo cuenta con un tanque de 500ml, lo que nos permite disfrutar de su acción, ya sea solo en modo niebla para humedecer el ambiente o como difusor con unas gotas de aceites esenciales, durante 20 horas continuas. Con ello, es capaz de actuar en una superficie de unos 45 metros cuadrados. Además, incluye un sistema de reducción de ruido para que podamos usarlo incluso mientras dormimos y beneficiarnos así de su capacidad para minimizar los ronquidos. Con luces led. Este modelo está equipado con ocho tonos de luces LED que podemos alternar o dejar fijos para conseguir un ambiente cálido y agradable y que, además, nos funcione como lámpara auxiliar.

Este modelo está equipado con ocho tonos de luces LED que podemos alternar o dejar fijos para conseguir un ambiente cálido y agradable y que, además, nos funcione como lámpara auxiliar. Funciones que se adaptan a ti. El difusor de Homasy dispone de un temporizador programable 1, 3 o 6 horas que nos permite disfrutar de la acción de este dispositivo sin tener que estar pendientes de cuando hay que apagarlo. Además, la función ‘sleep’ nos permite tenerlo en funcionamiento hasta 20 horas con una brisa suave y sin que se encienda la luz para no molestar.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.