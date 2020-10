Hernando emplaza a PP y Cs a enmendar ley contra la okupación del PSOE y dice que no se van a aprobar dos textos

Hernando se ha pronunciado de esta manera durante el debate de la Proposición de Ley para elevar al Gobierno de España, de acuerdo con el artículo 87.2 de la Constitución Española, un proyecto de ley de medidas integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas, presentada por el Grupos Socialista.

"Si ustedes están dispuestos a que lleguemos a un acuerdo, una vez más, ya solamente nos queda la vía formal y parlamentaria. Me tienen a su disposición en la Comisión de Fomento para poder estudiar tantas enmiendas como ustedes consideren necesarias para que haya un único texto. No se aprobarán dos porque sería bochornoso", ha dicho.

Ha explicado que el Gobierno ha traído esta ley antes porque el PP no ha querido "sentarse antes en los despachos". "Si el Gobierno ha podido no oponerse a la tramitación de esta ley es porque hemos tenido la oportunidad de trabajarla con el PSOE", ha recalcado.

"La suya -en relación al PP- me ha llegado a través de la vía parlamentaria. Si las normas nos permiten 30 días para estudiarla, pues la estamos estudiando todavía. Ojalá la hubiera visto antes, hubiéramos corrido más y hubiéramos podido llegar a consensos".

Ha indicado que la okupación ilegal de viviendas es "un problema real", con el que el Gobierno de Castilla-La Mancha está comprometido a dar soluciones a la gente que evite -ha destacado- que el agresor tenga mayor respaldo jurídico que la víctima, por ejemplo.

Así, ha puesto de relieve que las okupaciones ilegales de viviendas no se producen en los municipios más pudientes sino que es la clase trabajadora la que tiene que soportar este fenómeno que "entre todos y con cambios bastante concretos se puede solucionar", ha comentado.

"No se trata de quién llegó primero o no", ha asegurado en contestación a los partidos de la oposición, a quienes les ha preguntado qué hubiera pasado si el PSOE, en colaboración con el Gobierno, no hubiera llegado primero en esta cuestión. "Nos hubieran juzgado por ello y no lo hubieran echado en cara", ha enfatizado.

Además, ha recalcado que el texto que se debate este jueves no es un "copia y pega", sino que es un texto "serio, trabajado y consensuado" con quienes sufren el problema. Al PP le ha dicho que su propuesta de consenso "no es sincera" porque no se ha puesto en contacto ni con él ni con el PSOE para hablar del tema. "Han pretendido dar la sensación de que nosotros queríamos dejar a la gente tirada y han conseguido todo contrario".

Finalmente, ha defendido que el Gobierno de Emiliano García-Page es un gobierno que, independientemente de que tenga que estar abordando la mayor crisis de la Guerra Civil, ha estado "en lo urgente" y además está "en lo necesario". "No perseguimos medallas, perseguimos resultados", ha zanjado el consejero.

La diputada del PSOE María Isabel Sánchez que ha abierto este punto confiando en que "se escuche alto y claro una sola voz de unidad" en la región contra la ocupación ilegal de viviendas, para lo que ha solicitado el apoyo del PP y Ciudadanos.

Como encargada de defender y detallar el dictamen de este texto que defiende el derecho a la vivienda "defendiendo el derecho a la propiedad", al que se ha llegado tras "un trabajazo" y que ha definido como "bien armado", ha invitado a apoyar esta propuesta a los tres grupos de la Cámara. CS: MEJOR UNA "CARRERA COLECTIVA"

De su lado, el diputado de Ciudadanos Alejandro Ruiz ha confirmado que su grupo parlamentario -"que fue el primero que llevó a las Cortes el problema de la okupación ilegal de viviendas"- apoyará la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PSOE, al igual que hará con la iniciativa que traiga el PP al Parlamento porque "en el fondo estamos alineados en el 99 por ciento de las medidas".

En donde no va a estar Ciudadanos es en la carrera por ver quién presenta antes una iniciativa legislativa, porque "cuando se hacen carreras uno tropieza". "Nos hubiera gustado una carrera colectiva" y haber podido participar en la proposición de ley que hoy se debate. También ha criticado "el espectáculo bochornoso" para ver quién se ponía "la banderita", en el que Cs no ha querido entrar porque sus diputados "no son grandes corredores", ha ironizado Ruiz.

Esta actitud de socialistas y 'populares' demuestra, a juicio de Ruiz, que "la okupación ilegal no es más que una bandera política para intentar arrogarse un grupito de votos más que una preocupación de los partidos políticos". Así, ha advertido de que si el PSOE y el PP hubieran querido consenso en este tema, hubieran llamado a los grupos. "Estoy cansado del postureo político", ha lamentado.

PP: OTRO COMPROMISO "INCUMPLIDO"

Desde la bancada 'popular', Ana Guarinos ha incidido en que este asunto "no estaba en la agenda política" ni de García-Page ni del Gobierno regional defendiendo la iniciativa primigenia del presidente regional del PP, Paco Núñez, de trabajar juntos en una iniciativa sobre este particular, criticando que el PSOE, en cambio, haya presentado "una iniciativa al margen del PP, de Cs, y en colaboración exclusivamente con el Ejecutivo" y la lleve a las Cortes "sin consensuar con todos los grupos".

"Otro compromiso incumplido, porque no estaba en agenda y porque no ha sido capaz de consensuar la ley", ha subrayado Guarinos, que ha lamentado que los socialistas hayan "dejando sin traer" la iniciativa del PP, que ni siquiera se ha tomado en consideración aún, y con la que se "define de forma clara la okupación ilegal, se permite el desalojo exprés en doce horas y se acaba con la impunidad de la okupación".

La parlamentaria del PP ha recalcado que los diputados están aquí "para resolver los problemas de los ciudadanos" y por ello seguirán trabajando "para combatir la impunidad de este asunto", lamentando que los socialistas, incluidos los parlamentarios de la región, han votado en contra de iniciativas sobre ese tema en el Congreso y apelando a no quedarse "de brazos cruzados" y buscar la unidad en ese punto.

PSOE: VOLUNTAD POLÍTICA

La socialista Ana Isabel Abengózar, de su lado, ha asumido que esta Proposición de Ley es "rigurosa y aplicable", además de dar "una respuesta firme al hecho delictivo" y acabar "con la sensación de impunidad que disfruta el okupa y su entorno", en referencia a las mafias.

Abengózar, que ha aludido a la primera vez que el presidente regional, Emiliano García-Page, habló de actuar contra la okupación, ha pedido no caer "en el error de los protagonismos" sobre quién habló antes de este asunto y ha pedido que "la voluntad política esté por encima de cualquier rédito electoral que se quiera sacar" sobre el tema de la okupación ilegal de viviendas.