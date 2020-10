Coronavirus.- Fiscalia reclama documentació a dos residències de la Comunitat amb augment de positius per Covid-19

Així ho ha indicat en declaracions a Europa Press la coordinadora de la secció Civil de València, Ana Lanuza, qui ha explicat que la situació en els centres de la tercera d'edat s'està començant a complicar amb la mort d'alguns residents per coronavirus i l'elevat nombre de contagiats en determinades residències.

Com a conseqüència i per a supervisar el correcte funcionament dels centres, des de la Fiscalia s'ha reclamat de moment documentació a dos instal·lacions: en una d'elles hi ha mig centenar de contagiats i, en l'altra, un centenar. També algun mort per Covid.

A les residències se'ls pregunta, en concret, per les mesures adoptades per a fer front al virus, els plans de contingència, intervenció per part de la Conselleria, material i personal.

Amb aquesta actuació, encara incipient, la Fiscalia de València té obertes, en l'actualitat, tres diligències d'investigació civil, ha concretat Lanuza, qui ha insistit que l'objectiu és evitar els efectes devastadors que pot ocasionar el virus en els ancians.

De moment, la fiscal ha indicat que els residents estan sent ben atesos i els que presenten símptomes greus de Covid-19 s'estan traslladant als hospitals per a ser tractats en millors condicions. També hi ha més mitjans, EPI i personal.

Des dels centres també s'estan fomentant les visites familiars a l'aire lliure, ha apuntat Lanuza, qui ha advertit que qualsevol prevenció és "poca" davant aquest virus que "fa tant de dany als majors".

Segons les últimes dades aportades per la Conselleria de Sanitat, fins a aquest dimecres hi havia algun cas positiu en 26 residències de majors -tres en la província de Castelló, huit en la província d'Alacant i 15 en la província de València-. A més, s'ha notificat la defunció de cinc residents.

Actualment es troben sota vigilància activa de control sanitari set residències a la Comunitat Valenciana: una en la província de Castelló i sis en la província de València.