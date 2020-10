Puig apel·la a la "unitat" i a la col·laboració públic-privada "més necessària que mai" per a eixir de la crisi

20M EP

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha apel·lat aquest dimecres a la "unitat" com a 'recepta' per a eixir de la crisi derivada de la Covid-19. En la seua opinió, "no és moment de trinxeres, sinó de ponts" i "defendre la institucionalitat és asseure les bases de la recuperació i garantir la convivència del futur", ha defès.