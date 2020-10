Cantó planteja a Puig contractar 8.000 sanitaris i demana no pujar impostos per a recolzar els pressupostos

Aquestes són les principals propostes que el síndic de Cs ha traslladat al president en la reunió que han mantingut aquest dilluns per a abordar la participació de la formació en els Pressupostos de la Generalitat, que ha considerat que han de ser uns comptes "de la reconstrucció". Cantó ha defès la trobada perquè "la societat valenciana i la societat espanyola volen acords i no baralles".

En aquesta línia, ha agraït a Puig la "voluntat" de reunir-se amb ells i ha demanat que aquesta voluntat venja amb "acords reals". "De pas, m'agradaria molt que els seus socis, tant Podem com Compromís, deixen de boicotejar aquest esperit de trobada d'acords i no de baralla que està sorgint entre el govern valencià i nosaltres", ha manifestat.

Respecte als impostos, Cantó ha manifestat que "encara no s'ha presentat una pujada" a la Comunitat Valenciana, però ha afirmat que "no es pot demanar un major esforç fiscal" a la ciutadania "tal com ho està passant". Per açò, ha defès que el Consell "no pressione" als valencians: "Som una de les comunitats més cares, i açò no és bo en una situació com aquest".

Igualment, ha manifestat que el Govern central "està preparant a la societat espanyola per a una pujada d'impostos", al que ha afirmat que el grup de Ciutadans en el Congrés "barallarà per a evitar-ho".

Els plantejaments de Cs inclouen també un "pla de xoc" per a la Sanitat, que es concreta a crear 4.000 places de metges i altres 4.000 d'infermers amb una inversió de 200 milions a l'any, així com incrementar en 5.000 a l'any les places en les residències. Cantó ha argumentat que la Comunitat està "molt per davall de la mitjana espanyola i europea" en aquesta matèria, per la qual cosa ha apostat per la col·laboració públic-privada.

Igualment, ha demanat ampliar en 200 milions la línia d'ajuda a autònoms, destinar 50 milions a l'Agència Valenciana d'Innovació, i quant al turisme, convertir la Comunitat Valenciana en destinació per a "instal·lar-se i treballar, a través d'incentius fiscals, digitalització, vertebració del territori i campanya de promoció internacional".

A més, demana un impuls a la FP dual, un pla de digitalització per a solucionar els "problemes" d'alumnes per a connectar-se a classes online i el reforç de l'ensenyament d'anglés.

D'altra banda, ha demanat una auditoria externa de la Generalitat per a "avançar en l'eficiència i en l'adelgazamiento de l'Administració". Per a Cantó, les polítiques públiques "han d'avaluar-se" i aquesta anàlisi serviria per a "veure què sobra i quina falta en l'administració valenciana".

REUNIÓ AMB MAZÓN

D'altra banda, el síndic també ha avançat que tractarà l'accés de la Diputació d'Alacant al Fons de Cooperació amb Puig, però també amb el president de la institució, Carlos Mazón, perquè "no pot ser que els alacantins estiguen pitjor tractats que els valencians i els castellonencs".

"Poden rebre els alacantins més recursos amb aquesta mesura? Sí. Aleshores hem de dilucidar com fer-ho en Les Corts. No tenint accés a eixe fons estan perdent recursos, creiem que el just és que estiguen igual tractats", ha manifestat.

En aquesta línia, Cantó ha reivindicat la "igualtat territorial" i ha afirmat: "No pot ser que el govern estiga parlant constantment d'infrafinançament de la Comunitat Valenciana i després tracte pitjor unes províncies que a unes altres", ha manifestat.

VEU "EQUIVOCADA" LA REVERSIÓ DE TORREVELLA

D'altra banda, respecte a la reversió de l'Hospital de Torrevella, Cantó entén que és un "contracte que vencia", encara que considera que és una "decisió equivocada" perquè "estem en un moment en què no hi ha recursos per a construir col·legis, ni hospitals ni residències".

"Jo crec que que la ferramenta perfecta per a una situació com aquest és potenciar la col·laboració públic-privada. Per desgràcia, pareix que el Botànic posa per davant la ideologia als fets, perquè ja hem vist a Alzira que la reversió l'única cosa que ha fet ha sigut empitjorar el servici".