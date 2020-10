El robot aspirador de Xiaomi, ahora rebajado 120 euros en Fnac: prestaciones por las que aprovechar este chollo

Sobre gustos, no hay nada escrito... ¡Y sobre nuestra forma favorita de limpiar, tampoco! Cada casa y usuario tiene unas necesidades y unas exigencias específicas que pautan el mejor modo de acabar con la suciedad de hasta el último rincón de nuestro hogar, desde las habitaciones que necesitan más atención hasta los utensilios que más facilidades nos van a poner. Así, las aspiradoras o escobas verticales son las grandes aliadas de los techos altos, mientras que los robots limpiacristales son esenciales cuando las ventanas son las protagonistas de una estancia (y nosotros no muy duchos en lograr que los vidrios brillen cuando llega la temporada de lluvias).

Claro que también existen pequeños electrodomésticos que son ideales para cualquier casa, sin importar el tamaño, la decoración, si hay niños pequeños o mascotas. Y es que su carácter todoterreno logra que, al menos la suciedad y el polvo de cualquier suelo, desaparezca en pocos minutos y con tan solo un clic mediante. Hablamos de los robots aspiradores: esos gadgets que han robado el corazón de quienes ya los disfrutan y encabezan la lista de deseos de aquellos que sueñan con tener uno... Como este de Xiaomi que, además, ahora puedes encontrar rebajado en la web de Fnac. ¿Sabías que si lo compras hora te ahorras 122 euros?

Este robot es capaz de barrer y fregar. FNAC

Un dispositivo dos en uno muy potente

Este robot es capaz de barrer y fregar, por lo que puede convertirse en el mejor aliado con la limpieza del hogar. Para la primera función, este dispositivo cuenta con una gran potencia de succión de 22000 Pa, un depósito para el polvo de 420ml y un sistema de filtrado de tres niveles que evita la contaminación causada por el aire que expulsa el robot al funcionar y, por tanto, las alergias. Para la segunda, además de tres niveles de agua para adaptarse a distintos tipos de suelos (y a su delicadeza), cuenta con un tanque de agua de 200 ml que nos permite realizar una limpieza en húmedo. Para realizar todas estas tareas, el robot aspirador de Xiaomi dispone de una autonomía de 90 minutos, aproximadamente. Cuando la batería se termine, el dispositivo se dirige hace su base de carga y, si no ha terminado con la limpieza, la retomará cuando se haya recargado.

Una de sus ventajas respecto a sus predecesores es que se han reducido sus dimensiones, sobre todo de altura (solo mide 8,2 centímetros), para que pueda pasar por debajo de los muebles y conseguir así una limpieza exhaustiva sin apenas esfuerzo por nuestra parte. Además, también incorpora un nuevo motor que le hace superar obstáculos de hasta 1,7 milímetros de alto como, por ejemplo, los cables.

En cuanto a las prestaciones técnicas, este gadget está equipado con la tecnología smart path planning gyroscope, que permite configurar un mapa en tiempo real de la habitación para conseguir la mejor limpieza. Por último, todas sus funciones pueden manejarse desde una aplicación móvil.

