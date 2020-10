Álex Bueno, de 'La isla de las tentaciones', se abre una cuenta de OnlyFans y genera un gran revuelo

OnlyFans se ha convertido en una de las plataformas de índole sexual más populares de los últimos tiempos. Uno de los nuevos rostros conocidos en sumarse a la red social ha sido Álex Bueno.

El que fuera tronista en Mujeres y Hombres y viceversa y participante en la primera edición de La isla de las tentaciones, formato en el que entró con Fiama, ha decidido sacar partido a su cuerpo a través de internet.

"¿Me acompañas? Todo eso y más en mi OnlyFans", escribía el chico en una foto publicada en su cuenta de Twitter en la que aparecía completamente desnudo ocultando, tan solo, el pene (para verlo habría que suscribirse a su canal). "¿Quieres verme sin censura? Regístrate en mi OnlyFans", anima Álex.

Como era de esperar, algunos usuarios de Twitter se han mostrado desconformes con la decisión del extronista. "Venga, lo que faltaba", "Apaga y vámonos", son algunos de los comentarios que los internautas han dejado en la publicación del joven.

Por su parte, Álex ha decidido no quedarse callado y, ante las críticas, ha escrito: "Tengo un cuerpazo que llevo trabajándome años, soy un chico guapo y si quiero sacarme un dinero enseñando mi cuerpo, ¿dónde está el problema? Pregunto...". Viendo que en ante estas palabras los malos comentarios no cesaban, ha optado por publicar otro tuit, en el que se observa que está cansado de las opiniones de los haters: "¿Una tía enseña su cuerpo y 'olé es una mujer libre' si yo quiero enseñar el mío, qué pasa, yo no soy 'un hombre libre' también?"