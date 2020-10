Melodie abandona 'La isla de las tentaciones' con Beltrán: "Venir aquí es lo mejor que me ha pasado en la vida"

Una de las mayores incógnitas a resolver en la hoguera final de La isla de las tentaciones era la decisión que tomaría la pareja formada por Melodie y Cristian. Y es que, mientras las demás -a excepción de Aless y Patri- estaban visiblemente rotas por las infidelidades, su caso aún estaba en el aire.

Pese a que tanto Melodie como Cristian mostraban continuamente que su larga relación había sido todo menos un camino de rosas y que tenían muchas dudas respecto a sus parejas, ninguno de los dos cayó en la tentación a lo largo de las semanas, por lo que la posibilidad de irse juntos estaba ahí y ambos tenían una conversación pendiente.

A la hoguera final acudieron con actitudes muy distintas: Cristian le pidió un abrazo a la que hasta ese momento era su pareja y más tarde desveló que llevaba una alianza, dispuesto a pedirle matrimonio a Melodie. Esta, por su parte, se mostró mucho más fría y racional desde el minuto uno. Tanto es así que, en la despedida, le dijo que había llegado a un punto en el que ni siquiera recordaba que él estuviera en la otra casa, en Villa Montaña.

Pero antes, ambos se reprocharon muchas cosas de su relación, desde los límites que se ponían el uno al otro por celos, la falta de detalles y sorpresas o cómo no se habían sentido apoyados por el otro nunca. "Me había olvidado de mí, yo no era feliz, venir aquí es lo mejor que me ha pasado en la vida", dijo Melodie. Tras esto, Sandra Barneda le preguntó a Melodie si deseaba abandonar el concurso con Cristian, sola o con un nuevo amor.

Melodie, a Cristian: "No era consciente de la vida de mierda que tenía" https://t.co/aRYuaXgbVm#LaIslaDeLasTentaciones8pic.twitter.com/Nm8iGGtz1f — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 18, 2020

Melodie deja a Cristian y abandona el 'reality' de la mano de Beltrán

La aludida respondió "sola", por lo que ahí terminaba su relación con Cristian. Pero poco duró su decisión, pues Barneda le propuso que se despidiera de Beltrán, y eso hizo que, finalmente, abandonara el programa con él. "No sería yo misma si no me fuera con él" añadió ante el empresario, que se mostró encantado porque Melodie hubiera terminado su relación con Cristian: "Estoy muy feliz por la decisión que has tomado, yo te conocería 1.001 veces", expresó con ilusión antes de que se fundieran en un abrazo.