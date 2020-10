Las aplaudidas palabras de Melodie a Melyssa en 'La isla de las tentaciones': "Ninguna chica se merece eso"

Desde que comenzó La isla de las tentaciones, Melodie fue una de las participantes favoritas para la audiencia, y muchos la comparaban con Susana en la primera edición del programa por tener patrones similares en sus historias: a ambas les ha servido el concurso para ver la realidad de sus parejas y darse cuenta de que, en este momento, no son lo más apropiado para ellas.

Pero, en el último capítulo, la alicantina cobró especial protagonismo por las palabras con las que animó a Melyssa. Y es que, después de una hoguera sin imágenes como castigo por haberse saltado las normas del formato e ir a Villa Montaña, la joven tuvo que enfrentarse a unos vídeos que evidenciaban que su novio, Tom, estaba saliendo con otra chica.

Desgarrada, pues acudió a la hoguera con ciertas esperanzas de que Brusse hubiera recapacitado tras verla cuando se fugó, Melyssa rompió a llorar rota de dolor e incluso, de rodillas, le pidió a Sandra Barneda no ver más imágenes e irse a su casa. Ante esto, la presentadora le propuso irse unos minutos a tomar el aire.

Mientras todas sus compañeras se llevaban las manos a la cabeza, perplejas, Melodie no dudó un momento en ir junto a Melyssa, sentarse con ella, abrazarla y decirle unas palabras por las que en las redes ya se la ha definido como "la amiga que todo el mundo debería tener".

Las palabras de apoyo de Melodie

Mientras Melyssa decía que se quería morir y que necesitaba hablar con Tom, Melodie le recordó que ya había hablado con él, y le preguntó si había servido de algo. Tras la pregunta retórica, continuó: "No te puedes hundir por un tío así, por un tío que te ha hecho eso a la mínima de cambio. Que no le dejabas ser él... claro, porque él quería ser un cerdo" comenzó.

Seguidamente, la camarera añadió: "Menos mal que has venido aquí. No ha servido de una mierda que fueras, porque no le importas una mierda. Abre los ojos, tía, por favor, que no te merece un tío así", dijo, mientras se le quebraba la voz.

"No tienes que ponerte a pensar en lo bien que te trataba ni en que no vas a encontrar a nadie como el. Ese es el tema, que no encuentres nunca a nadie más como él. Era todo fingido", concluyó.

Después, en conversación con los cámaras, añadió que "Ni Melyssa ni ninguna otra chica en el planeta se merecen que les hagan eso". Al día siguiente, mientras continuó ayudando a Melyssa, que se planteaba perdonar a Tom, le pidió que entendiera que, aunque ella era tan buena que no lo entendía, había personas que hacían daño. En las redes, todo su discurso fue muy aplaudido entre quienes se emocionaban, pedían una amiga así o se identificaban con Melodie o Melyssa.

La que siempre tiene un tampón a mano, la que te dice lo que no quieres oír a riesgo de que te enfades con ella, la que te saca de fiesta cuando estás mal, a la que pides que hable por ti cuando vas borracha. Melodie, la mejor amiga que merecemos. REINA. #LaIslaDeLasTentaciones6 — Henar Álvarez (@henarconh) October 11, 2020

