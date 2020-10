Patry, muy afectada tras su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones', exige ver a Alessandro

Los recién llegados a La isla de las tentaciones distan mucho de tener el perfil bajo que se esperaría mientras se adaptan. Patry Guimeras llegó y eligió para su primera cita a Jorge Javier, el tentador favorito de las redes sociales.

Por su parte, Alessandro también entró muy decidido a por Lía. Tanto es así, que al elegir a la participante para ese primer encuentro, la joven iba a irse con Pablo cuando Alessandro intervino. "Yo había pensado tener una cita con Lía también", dijo el italiano, que añadió: "Anoche estuve hablado con ella y vi que somos muy parecidos y sociables".

Entonces, Sandra Barneda le encomendó a la solicitada Lía que decidiera con quién tendría el encuentro. Sin dudarlo mucho, escogió a Livi y se deshizo en halagos con él: "Alessandro está muy bien físicamente, me pone nerviosa", dijo con entusiasmo.

En la cita, ambos destacaron la complicidad que tenían nada más conocerse y lo que más les gustaba del otro. Lía le pidió a Aless que le diera todas las citas desde ese momento, y él no puso resistencia. Esto no le hizo ninguna gracia a Patry en su noche de hoguera.

Primera hoguera de Patry Guimeras

Según explicó ante unas compañeras que no entendían la gravedad del asunto, para ella se habían tocado dos claves en la cita: la complicidad entre ambos y que Aless comentara que se había fijado en Lía más allá del físico. "Él sabe que mi temor era que encontrase complicidad con una chica, entonces que justo haya usado esa palabra me hace pensar".

Tras esto, pidió, con mucha contundencia, una hoguera de confrontación, es decir, un encuentro con su novio. Sin embargo, muy seria, Barneda se negó y le dijo que para eso "tendría que esperar" y que estaba siendo víctima de un "cúmulo de emociones".

"Ha saltado el límite que yo no quería que pasara, el de faltarme el respeto. Que baile, que se lo pase bien, me da igual. Pero ciertos comentarios no los voy a permitir. Resumen: que quiero una hoguera con Alessandro". Seguidamente, Patry salió corriendo mientras gritaba, furiosa, que quería "una puta hoguera de confrontación", mientras Mayka, Marta y Melodie se quedaban perplejas.