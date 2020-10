Así será la moción de censura de Vox: ¿quién es el candidato? ¿qué hará el PP? ¿tomarán Sánchez e Iglesias la palabra?

España parece haberse acostumbrado a las mociones de censura. Una fue la que aupó a Pedro Sánchez al poder hace más de dos años -la única que salió adelante- y otra es la que presenta Vox y que se defenderá y debatirá este miércoles y jueves en el Congreso. Es la quinta moción de censura que se debate desde la recuperación de la democracia en 1978, pero nace abocada al fracaso. El partido de Santiago Abascal sabe que no cuenta, ni ha contado nunca, con los apoyos necesarios, pero lanza la propuesta para desgastar al Gobierno en plena crisis del coronavirus. Estas son algunas de las claves de la moción.

Mociones de censura Henar de Pedro

¿Quién la defenderá y quién será el candidato alternativo?

"Hay una corriente, cada vez más extendida, que está ya muy cansada de este Gobierno y muy asustada de lo que nos viene por delante". Estas palabras del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, representan el porqué de la moción. "Tenemos el peor Gobierno posible en el peor momento posible", repiten hasta la saciedad en la formación, y por eso, se lanzarán a defender su propuesta de la mano del diputado por Barcelona y candidato del partido a las futuras elecciones en Cataluña, Ignacio Garriga, quien se encargará de defender la moción, sin límite de tiempo.

Garriga desempeñará el mismo papel que José Luis Ábalos en 2018, pero el candidato será Santiago Abascal, que intervendrá justo después que su 'escudero' en la moción. Eso sí, el Gobierno podría responder a Garriga si así lo considerase necesario. Vox tanteó la posibilidad de presentar un candidato independiente, pero no logró convencer a nadie a pesar de contactar con "figuras con responsabilidades de Estado".

La moción con menos apoyos

A lo largo de la historia, solo una moción de censura prosperó. Felipe González, eso sí, se quedó cerca de alcanzar el poder en 1980 frente a Adolfo Suárez y, de hecho, ganaría las elecciones años después. Más lejos de la mayoría se quedaron las mociones de Pablo Iglesias, que recabó 82 a favor (Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu), y de Antonio Hernández Mancha (67 votos de la entones Alianza Popular, antecedente del PP).

La última moción, la que permitió a Sánchez acceder a La Moncloa en junio de 2018, fue la única que prosperó al reunir 180 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, Bildu y Nueva Canarias) frente a 169 en contra (PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias) y una abstención, la de Coalición Canaria. La de Vox, con todo, será la moción de censura con menos votos a favor de todas las que se han presentado: solo 52.

Dos días de moción

El debate, y la posterior votación, de la moción de censura ocupará dos días distintos. El miércoles empezará y terminará el jueves con esa votación que se dará tanto de forma presencial como telemática. Garriga y Abascal serán los primeros en intervenir y posteriormente lo harán los demás grupos de menor a mayor representación. Esto es, si nada cambia, Tomás Guitarte (Teruel Existe) será el primero en subir a la tribuna, y cerrará el PSOE. Abascal podrá ir contestando uno por uno y ellos tendrán derecho a una réplica de diez minutos.

La Mesa del Congreso ha decidido que los que no acudan a la Cámara puedan emitir su voto telemáticamente, que después será leído por el secretario de la Mesa. Así, se alternará la votación presencial y 'delegada' cuando se vaya nombrando uno a uno a los diputados para que comuniquen su 'sí', su 'no' o su 'abstención'. La Mesa elegirá por sorteo quién empieza.

¿Tomará Sánchez la palabra?

Sí. Finalmente sí lo hará. Tal como cuenta Lainformación, el presidente del Gobierno tomará la palabra en la moción para responder a Vox. Su agenda daba cuenta de que Sánchez iba a inaugurar la tercera edición del Forbes Summit Reinventing Spain, pero acudirá al Congreso para la moción, consciente eso sí de que no saldrá adelante. También intervendrá para defender la posición del Gobierno el líder de Unidas Podemos y vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

¿Qué hará el PP?

Literalmente no se sabe. Pablo Casado seguirá en silencio casi hasta el mismo inicio del debate. En las filas del PP hay dos vertientes -aunque alguna voz se inclina por el voto a favor- que se resumen en la abstención o posicionarse en contra. El portavoz del partido, José Luis Martínez Almeida, ha mantenido el discurso de la dirección en las últimas semanas: "La moción de censura no va a arreglar ni un solo problema de los gravísimos que tiene España, incluso los puede agudizar".

"Ni nos ocupa ni nos preocupa", expresó el propio Almeida sobre esta moción, de la que aún no ha desvelado el sentido del voto del PP, pese a haber manifestado que no votarán a favor. Almeida ha defendido que el PP "tiene un discurso propio", y que por ende no le marca los tiempos "las urgencias de Vox por hacer una moción que sirva para promocionar un candidato a la Generalitat de Cataluña".

Son mayoría las voces partidarias del 'no'. Cayetana Álvarez de Toledo forma parte de ese grupo, pero también lo ha dejado claro Teodoro García Egea: "No vamos a participar en ese espectáculo. Vox es como Podemos, pero de derechas". Votar en contra supondría que el PP se desmarcaría casi del todo de la formación de Abascal, y una abstención dejaría las cosas como están en cuanto a contrapesos políticos.

¿Qué efectos podría tener la moción?

El objetivo de la moción de censura no es otro que desgastar al Gobierno. Sin los apoyos necesarios, Vox aprovechará la maniobra para situarse en el centro del debate en unos días marcados por las cuestiones económicas: Presupuestos, fondos europeos, etc. El efecto más inmediato, por tanto, se verá en las encuestas. Un buen uso de la moción desde el punto de vista del mensaje impulsará a Vox en los sondeos, pero también podría suceder lo contrario. En una entrevista a 20minutos, Iván Espinosa de los Monteros explicó, que el objetivo del partido es "darle la vuelta por completo" al modelo actual.