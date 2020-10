Elena Tablada muestra su última imagen antes de dar a luz a su segunda hija: "Ocho kilos puestos en ese mes y medio"

Seis meses han pasado desde que Elena Tablada diera la bienvenida a su segunda hija, Cam, fruto de la relación con su actual marido, Javier Ungría. La diseñadora recuerda con mucho cariño el embarazo, a pesar de que los últimos meses coincidieran con el estado de alarma, lo que le provocó todo un vaivén de emociones que ha querido recordar rescatando unas imágenes muy especiales.

Tablada, de 39 años, ha compartido en su perfil de la red social una serie de fotografías que tomó antes de dar a luz. Se trata de los últimos autorretratos antes del parto, tal y como ha explicado en el texto del post, que acumula más de 12.730 'me gusta' y una retahíla de comentarios de cariño.

"Limpiando fotos encontré estas. Se me había olvidado que las hice ya que mi teléfono está sobrecargado de fotos de mis niñas", avanza Tablada, que aparece en las instantáneas mostrando su enorme barriga antes de ser mamá por segunda vez.

"Que nervios sentía. Pleno pico de la pandemia y un mes y medio sin pisar la calle, con tres pelos de extensiones de pestañas, una raíz negra de 4 dedos, 8 kilos puestos en ese mes y medio, uñas que eran una hoja de papel... y mi niña, una superviviente, valiente y con buenos pulmones", rezan las siguientes líneas.

La empresaria, expareja del cantante David Bisbal, el padre de su primera hija, Ella, zanja el texto con unas palabras de agradecimiento: "Desde entonces, cada noche, doy gracias por este gran regalo de la vida. Eres tan importante... parece mentira que mi gordish estaba ahí dentro ya frunciendo el ceño y rompiéndome una costilla".

Esta no es la primera vez que Tablada habla de su maternidad en las redes sociales. Unas semanas después de dar a luz a la pequeña Cam, contó sus problemas con la lactancia materna. La también influencer explicó que pasó a darle la alimentación mixta después de haberle dado al bebé "todo lo que estaba en mis manos": "Admito que fue algo que me chocó duro, ya que no conseguía producir más y sentía que no le estaba dando a mi niña lo que ella necesitaba".