Elena Tablada muestra su físico después de dar a luz: "Antes de que me pongan un 'argggg' ya me lo pongo yo sola”

Tres meses después de dar a luz a Camila, la hija que ha tenido con el empresario Javier Ungría en pleno confinamiento, Elena Tablada se ha ganado unas merecidas vacaciones con su familia.

La diseñadora no para de hablar de su recuperación post parto en las redes sociales de una manera completamente natural, ya que es un proceso por el que pasan millones de mujeres y no debería ser ningún tabú. Desde Instagram informa a sus seguidoras de los tratamientos que se está realizando para volver a recuperar su figura, ya que según ella cuenta, "los años no pasan en balde".

Tablada comentó en una de las fotos que subió a Instagram que este año no llegaba a la operación bikini porque llegó su bebé, por lo que su físico no es como el que demanda la sociedad para una mujer de su estatus.

Conocedora de esto, y con más un paparazzi cazado haciéndola fotos, la diseñadora ha decidido ser ella la que muestre cómo está su cuerpo en la actualidad. "Para las que me dicen que estoy flaca, este es mi estado actual casi tres meses después de dar a luz y una pandemia”, explicaba en un vídeo que ha subido a Instagram.

Elena Tablada haciendo un baile viral de TikTok. hellentablada/INSTAGRAM

Estas palabras las acompañó con un baile viral de TikTok con su hija Ella, fruto de la relación que tuvo con el cantante David Bisbal. También quiso añadir un guiño a las publicaciones del corazón que se dedican a valorar, comparar y despreciar los cuerpos de las famosas: “Antes de que me pongan un 'argggg', ya me lo pongo yo sola”.

Habiendo únicamente pasado 3 meses de su parto y con una pandemia de por medio, Elena es consciente que puede disfrutar del verano y lucir su cuerpo, sea de la talla que sea, sin que sea menos saludable, menos feliz o menos guapa por ello.