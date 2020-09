Los seguidores de Elena Tablada, cabreados por no poder ver la cara de Ella, la hija que tiene con David Bisbal

Elena Tablada fue recientemente madre de Camila, su segunda hija, la primera fruto de su relación con Javier Ungría. Es habitual verla en las redes sociales junto a la bebé, de la que muestra su cara sin ningún tipo de problemas. No ocurre lo mismo con Ella, la hija que nació de su relación con David Bisbal.

El artista almeriense llevó a la diseñadora hasta los juzgados para evitar que siguiese mostrando a su hija en redes y que tampoco fuera vinculada a marcas comerciales.

Como se puede comprobar en sus publicaciones, Tablada ha optado por hacer caso a la petición de su ex. Eso pese a que muchos de sus seguidores se lamenten e incluso se cabreen por no poder ver totalmente a la pequeña cuando sale fotografiada junto a su madre y su hermanastra.

Así, es habitual ver en cada publicación de la diseñadora frases por parte de sus fans como "Ten cuidado con la foto por el señor que no enseña a sus hijos (lo bien que me caia en sus principios y ahora qué mal me cae) desde que te vi en una entrevista me empezaste a gustar" o "Qué pena que no puedas ponerlas mas habitualmente y que se vea bien a la mayor".

Hace unos meses, la madre de Elena, cargó contra su antiguo yerno por este motivo. "Siento que no pueda poner a mi otra nieta Ella porque su padre es tan egoísta que no deja que la ponga", afirmó la revista Semana.

En cuanto a su relación, Tablada se lamenta la separación obligada por la custodia compartida de la pequeña. "Demasiado tiempo sin disfrutar de estos momentos", se ha podido leer en una de sus últimas publicaciones.