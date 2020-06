La madre de Elena Tablada azuza la polémica con David Bisbal: "Es tan egoísta"

Parecía que con la reciente maternidad de Elena Tablada y la futura (aunque en un futuro muy cercano) nueva paternidad de David Bisbal, sus vidas estaban mansas, tranquilas, que ya no desenterrarían el hacha de guerra y alejarían a la hija que tienen en común, Ella, de 10 años, de toda polémica entre sus padres, algo que viene desde lejos.

Sin embargo, la madre de la diseñadora de moda, llamada también Elena Tablada, no lo ve así, y a la mínima oportunidad que ha tenido ha cargado contra su antiguo yerno por la misma razón por la que fueron a juicio su hija y el cantante: que no se le vea la cara a su hija en las publicaciones que hagan en redes sociales.

En aquel momento, el almeriense lo que buscaba era que, dada la profesión de la madre, que también ejerce como influencer, la cara de la pequeña Ella no se asociase con ninguna marca. La sentencia del juez fue salomónica: Elena Tablada no tendría que borrar las fotos anteriores en las que apareciese la pequeña, pero a partir de entonces no podría sacar el rostro de su hija.

Desde entonces, todo ha ido más o menos como la seda, pues la madrileña se ha buscado la forma para no sacar la cara de su hija, o bien pixelándola o poniendo emoticonos, y seguir haciendo su vida normal. Es decir, que las aguas estaban calmadas.

Hasta que han decidido pasar un día en familia. Abuela, hijas (la hermana de Elena Tablada, Naelé) y nietas. Y ha sido la propia Elena Tablada madre quien ha publicado una fotografía con sus hijas y con sus nietas, pero solo las dos pequeñas, los recién nacidos de Elena y Naelé, no Ella Bisbal, algo que ha reprochado públicamente.

"Siento que no pueda poner a mi otra nieta Ella porque su padre es tan egoísta que no deja que la ponga", afirma la revista Semana que ha escrito la abuela de la joven, dado que tiene el Instagram privado, algo que por ahora no ha contestado de manera pública el cantante de Diez mil maneras o Bulería.

Quien sin embargo sí lo ha hecho, para terminar de avivar la polémica, ha sido la propia Elena Tablada, que en lugar de pedirle a su madre que borrase la imagen (al fin y al cabo no lo puede ver todo el mundo), ha subido una instantánea en la que se aprecia el rostro de su hija.