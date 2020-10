El Consell destina 5,2 milions a Ford per a la implantació d'una planta de bateries elèctriques

Aquest acord, dotat amb 5.200.000 euros per a l'exercici 2020, té la finalitat de "donar suport a la transformació modernizadora de l'estructura productiva mitjançant inversions sostenibles i afavoridores de l'equilibri mediambiental en el sector de l'automoció".

Amb l'engegada d'aquest projecte es pretén "avançar cap al procés d'electrificació dels vehicles de Ford en la planta d'Almussafes i contribuir així a la millora de la competitivitat, l'eficiència industrial, sostenibilitat, i la millora substancial de l'oferta de productes, així com la millora tecnològica dels processos existents".

Des del Consell han assenyalat que la Comissió Europea va adoptar, al maig del 2018, el Pla d'acció estratègica per a les bateries, com a element del tercer paquet de mobilitat 'Europa en moviment. Una mobilitat sostenible per a Europa: segura, connectada i neta'.

El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seua firma i la seua durada s'estendrà fins al 31 de desembre del 2020.