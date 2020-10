¿Quieres ayudar a cuidar el planeta y no sabes cómo? Empieza por cambiarte a estos cinco productos de uso diario

No, tú solo no puedes reducir la huella ecológica del planeta, pero como dice el refrán: un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. A lo largo de nuestro día a día empleamos productos que, en grandes cantidades, son perjudiciales para el medio ambiente, pero un pequeño gesto, llevado a cabo en muchos hogares, sí que puede suponer un cambio.

Seguro que en el colegio, en el núcleo familiar y hasta en distintos puntos publicitarios te han hablado del reciclaje: cómo separar envases, dónde tirar cada uno, por qué es importante... Pero el mantra tiene dos 'erres' más: reducir y reutilizar. Para reducir no necesitas sino organización y una evaluación real de tus necesidades. Pero, ¿y para reutilizar? Para ello necesitas productos adecuados, preparados para más de un uso y, si son biodegradables, todavía mejor. Te dejamos cinco ejemplos que puedes conseguir en Amazon para empezar a cambiar el mundo desde tu casa.

Cepillos de dientes de bambú Greenzla

El pack de 12 cepillos de dientes de bambú Greenzla está pensado para cuidar el medio ambiente y también tu bolsillo. Su diseño 'cero desechos' está pensado para que puedas cepillarte cada día los dientes con un producto 100% biodegradable y, transcurridos los 12 meses de uso, puedas sustituirlo por el siguiente sin remordimientos.

Discos desmaquillantes reutilizables Greenzla

De la misma marca es la segunda opción para dedicarla a la limpieza facial. El paquete incluye 20 almohadillas desmaquilladoras reutilizables, un contenedor de almacenaje y una bolsa de algodón orgánico para lavarlos posteriormente, que es todo lo que necesitas para tu rutina diaria y su posterior reutilización. Con los discos desmaquillantes reutilizables de Greenzla se acabaron los algodones de un único uso.

Bálsamo desodorante The Natural Deodorant Co.

Los químicos que contienen muchos desodorantes tienen un impacto adverso tanto ambiental (compuestos orgánicos volátiles o COV) como para nuestra piel. pero este bálsamo desodorante The Natural Deodorant Co. reúne tres condiciones que harán sonreír a quienes tengan conciencia 'eco': está fabricado con ingredientes naturales, no se rocía con spray sino que se aplica y no está testado en animales y, además, es beneficioso para la piel. ¿Te apetece probarlo? Este es con aroma a cilantro y lima, ¡pero puedes encontrar muchos diferentes!

Set ecológico de ducha Howket

Eliminar desde el principio los envases es otra forma de contribuir a la reducción de residuos. Además, este set ecológico de ducha Howket que incluye champú solido de aloe vera, acondicionador de lavanda, gel exfoliante de Vainilla y una jabonera Bambú, está fabricado sin aceite de palma, sin sulfatos y sin óxido de titanio, y no ha sido testado en animales. Puedes encontrar los mismos productos con otros aromas, como jazmín, jengibre, coco o menta. ¿Otro punto a su favor? No tendrás que preocuparte del exceso de líquidos en el avión cuando hagas un viaje.

Bastoncillo de oídos LastSwab

Y sí, 'bastoncillo' va en singular, porque la peculiaridad de este producto es que es reutilizable por lo que evitarás los paquetes de cientos de un solo uso. Además, el bastoncillo de oídos LastSwab es biodegradable, así como la caja en la que se presenta, ambos disponibles en varios colores.

