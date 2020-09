Usar desodorante 'eco' en crema tiene beneficios para la piel: cómo aplicarlo y qué marca elegir para descubrirlos

El desodorante forma parte de nuestra rutina. Nada más salir de la ducha, y de forma automática, la mayoría acudimos al estante del cuarto de baño donde almacenamos los cosméticos y gadgets de belleza para coger y usar, generosamente, este aliado contra el mal olor corporal y, también, contra las incómodas manchas que se forman en la zona de las axilas de camisas y jerséis. Una solución rápida y efectiva que, a pesar de su cotidianeidad (que levante la mano quien no lo tenga en un cajón de la oficina, la bolsa del gim o el bolso, para estar listos para cualquier porsiacaso), no siempre es buena para la salud de nuestra piel.

Muchos de los cosméticos que usamos, formulados con sustancias químicas, no son adecuados para el cuidado de la piel y tampoco para actuar de forma efectiva contra el sudor durante las ocho horas que, como mínimo, necesitamos que nos respalde. Por ello, cada vez son más los que apuestan por desodorantes naturales (¡y en crema!) que, sin transferir en la transpiración natural de nuestro cuerpo y asegurando que nada obstruye nuestros poros, ayudan a eliminar el mal olor que generan las bacterias que residen en nuestras axilas. Un beneficio a tener en cuenta al que se suman otros como el hecho de que no incluyan aluminios tóxicos (nefastos para la salud y, también, para nuestra ropa), que no emitan gases, que sean aptos para todo tipo de pieles o que mantengan, durante más tiempo el aroma.

Dada la creciente demanda de estos productos, la oferta, como cabe esperar, también ha aumentado. Son muchas las marcas que, a día de hoy, ofertan buenos desodorantes en crema que pueden cumplir con todas nuestras exigencias y necesidades. Pero, para echarte una mano, si aún no estás muy puesto en la materia, bajo estas líneas hemos destacado uno de los que más está dando de qué hablar en el catálogo de Amazon: el bálsamo de geranio y limón de The Natural Deodorant Co. Con casi cinco estrellas doradas, formulado con ingredientes naturales y no testado en animales, este desodorante promete grandes resultados. ¿Quieres descubrir cómo usarlo para sacarle el máximo partido?

El bálsamo de geranio y limón, de The Natural Deodorant. Amazon

Cómo aplicar este desodorante para que sea aún más efectivo

El mal olor que desprenden las axilas se produce, en parte, por las células muertas y las bacterias que se acumulan en esta zona del cuerpo, por lo que, el primer paso para evitarlo es exfoliarlas antes de poner el desodorante. Después, el bálsamo de limón y geranio de The Natural Deodorant se puede reaplicar tras pasar por el baño o sudar, aunque, en esta ocasión, también es recomendable volver a desinfectar la zona para que sea aún más efectivo. Con este producto, podemos lograr una sensación refrescante durante todo el día y, además, estaremos protegiendo nuestra piel gracias a que no contiene productos químicos. Esto ayuda a evitar irritaciones y la sequedad de la piel, puesto que los ingredientes con los que está elaborado calman e hidratan la dermis de esta zona tan delicada.

Además, los que ya han probado los beneficios de este producto le han otorgado una media de 4,6 estrellas doradas sobre cinco, lo que avala, en gran medida, sus efectos. Así, en las valoraciones del desodorante de The Natural Deodorant destacan el hecho de que no manche la ropa, lo que nos permite usarlo en cualquier momento; la sensación de limpieza que aguanta durante todo el día y su aroma agradable. Por ello, muchos usuarios aseguran que merece la pena y que volverían a comprarlo.

