Mireia Varela, expareja de Gabriel Rufián, revoluciona las redes con un desnudo

Dentro de poco hará un año de su ruptura y la vida de Mireia Varela parece que va tomando al fin otros derroteros, pues en un principio no pudo aceptar la separación con Gabriel Rufián, mostrando públicamente lo mal que lo ha pasado, mandándole indirectas a Marta Pagola, la nueva pareja del político, o poniéndole Rufi a un perro que adoptó.

Sin embargo, la madre de Biel, su hijo de 9 años con el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), ya está intentando pasar página y para ello nada mejor que desnudarse del todo y darle la bienvenida a la siguiente etapa vital como llegó al mundo.

Varela, que actualmente se encuentra doctorándose (tiene estudios de grado en Lengua y Literatura españolas, así como másteres en Lengua española, Literatura hispánica y ELE, la enseñanza del Español como Lengua Extranjera), ha revolucionado su Instagram.

Mientras que ya se escuchan campanas de boda para el diputado de 38 años y su novia, Marta Pagola, jefa de prensa del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso, Mireia Varela ha optado por posar para la cámara de la fotógrafa EstherConHache, como se hace llamar en redes sociales.

Y lo ha hecho no solo totalmente desnuda, sino con un look rockero a más no poder, porque lo único que le sirve para taparse es una guitarra eléctrica de color rojo y blanco, pulsera y collar negros y las distinta posturas que, gracias a unas botas también oscuras y a un maquillaje pronunciado, consiguen el espíritu rebelde deseado.

Lo más curioso es que la expareja de Rufián ha acompañado la única fotografía que ha subido de la sesión, en la que aparece de espaldas, con un famoso poema de Mario Benedetti que se titula como su primer verso: Una mujer desnuda y en lo oscuro.

Por su parte, la fotógrafa asegura que el "desnudo artístico de Mireia", a quien no duda en calificar como "una persona extraordinaria", fue todo fruto de la "improvisación" y de la "diversión". Algo que a la vista está que ha dado resultado, al menos a juzgar por los comentarios de las publicaciones, llenas de emoticonos de una llama de fuego o de un corazón.