Salut comenzará a distribuir tests de antígenos en centros sanitarios a partir de este viernes

Salut comenzará a distribuir tests de antígenos a centros sanitarios este viernes. Según ha explicado este jueves en la emisora Rac1 el secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon, los tests se harán "básicamente" en Atenció Primària y en servicios de Urgencias de los hospitales.

Aunque la muestra de referencia estándar continuará siendo la PCR, lo que se hará es sustituir estas pruebas por tests de antígenos en "muchas ocasiones". El test de antígeno, ha indicado Argimon, es especialmente efectivo en personas con sintomatología y durante los primeros cinco días de síntomas.

El resultado se obtiene en unos 15 minutos aunque no se descarta que más adelante se usen estos tests en otros ámbitos por ahora se comenzarán a utilizar en centros sanitarios.

También ha indicado que los tests de antígenos se hacen con muestras nasofaríngeas pero se está validando si se podría hacer solo con un frotis nasal, un hecho que, ha augurado, podría pasar en "pocas semaneas".

Argimon también ha explicado que Salut trabaja para poner en marcha de forma "masiva" la estrategia de pruebas sistemáticas a los trabajadores de las residencias. En concreto, ha apuntado, se está mirando que sea posible "la auto toma" por parte de los mismos trabajadores, mediante un frotis nasal, como se hace en las escuelas, que pueda ser supervisado por un profesional sanitario.

"Con el frotis perdemos un poco de sensibilidad pero podemos hacer muchos más", ha añadido. El resultado se obtiene entre las 24 y las 48 horas y se podrían hacer testeos periódicos cada dos o tres semanas..

Sobre el cierre de bares y restaurantes y otras medidas anunciadas por el Govern. Argimon ha admitido que no se sabe si habrá de prorrogar más allá de 15 días. "Sinceramente no lo sabemos", ha apuntado, ya que la infección está creciendo "a ritmos muy rápidos". "Pienso que no nos hemos pasado de frenada, es intentar frenar la curva", ha dicho sobre las medidas.

El secretario de Salut Pública ha reconocido que supone un golpe para el sector de la restauración pero ha asegurado que si no se hace "nada" mientras la pandemia avanza en la segunda ola "la economía" se resentirá "y mucho" porque habría que tomar decisiones "más restrictivas y que hayan de durar más tiempo".

"Anticiparte un poco y parar donde la infección galopa a marchas forzadas es la mejor de las opciones", ha concluido.