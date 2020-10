La Guàrdia Civil d'Alacant deté 4 persones i investiga una altra més després de fer-se passar per víctimes de la DANA

Els fets es remunten al setembre del 2019, quan un temporal de pluges torrencials conegut com DANA o gota freda va portar com a conseqüència nombrosos i greus danys personals i materials, que es van concentrar, en la seua majoria, en localitats del Baix Segura.

Les víctimes de la DANA van reclamar a les seues companyies asseguradores indemnitzacions per a pal·liar les conseqüències del temporal. Les indemnitzacions van anar a càrrec del Consorci de Compensació d'Assegurances, una entitat pública empresarial dependent de l'Administració Central, a la qual li correspon atendre aquest tipus de riscos extraordinaris.

A la fi del setembre del 2019, va arribar al consorci una reclamació d'una indemnització per valor de 250.000 euros, en favor d'una empresa del Baix Segura. Al·legaven que havien perdut 200.000 quilograms de mercaderia, entre llimons i creïlles, 3.000 caixes de fusta i un miler de palés, que es trobaven emmagatzemats en l'interior d'una nau de l'empresa.

El consorci va estimar que la indemnització sol·licitada no era conforme als danys al·legats i els va valorar en 160.000 euros. Dels quals, els perjudicats van sol·licitar un avançament de 100.000 euros per a poder fer front a la precària situació en la qual suposadament havia quedat l'empresa.

Una vegada tramitat l'expedient i abonat el total de la indemnització, durant un expedient de revisió dut a terme davant algunes incongruències detectades en la documentació aportada, el Consorci va sospitar que podia tractar-se d'una estafa. Al juliol del present any 2020, el Consorci va formalitzar una denúncia davant la Guàrdia Civil i la Secció de Delictes Econòmics de la Guàrdia Civil d'Alacant es va fer càrrec de la investigació.

De l'estudi de la documentació dut a terme pels agents es va concloure la inexistència de la producció hortofrutícola, de les caixes, ni dels palés que suposadament s'haurien danyat. Els presumptes perjudicats havien falsificat pressupostos, factures i albarans, i havien emprat matrícules que també eren de la pròpia empresa per a fingir els intercanvis de la mercaderia, que va poder constatar-se que realment mai va existir.

Els investigadors han seguit el rastre dels diners i han comprovat que la indemnització percebuda havia sigut repartida de forma equitativa entre els cinc autors.

La Guàrdia Civil ha detingut quatre persones i ha investigat una altra més en la localitat de Rafal (Alacant). Els detinguts són tres homes d'entre 22 i 60 anys i una dona de 58. La cinquena persona que ha sigut investigada és una dona de 44. Tots ells són de nacionalitat espanyola. Es repartien les funcions de forma clarament jerarquitzada. Entre ells existeixen vincles familiars.

Se'ls imputa un delicte d'estafa, un delicte de falsedat documental i un delicte de pertinença a organització criminal. Alguns dels autors compten amb antecedents per fets similars, tenint en l'actualitat causes pendents per aquests fets. Els presumptes autors han sigut posats a disposició judicial i han quedat en llibertat amb càrrecs.