Comunicado de Mariano Rajoy sobre la sentencia del Supremo sobre la Gürtel

El expresidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha emitido un comunicado a través de Twitter como reacción a la sentencia de este miércoles emitida por el Tribunal Supremo y que ratificó la sentencia previa de la Audiencia Nacional.

Rajoy valora positivamente la ratificación de la sentencia de ayer, en la que se señala que "no puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular al no solicitarse condena en tal sentido y haber traído al proceso como partícipe a título lucrativo que presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión".

De esta manera insiste, tal y como señaló el 31 de mayo de 2018 en el Congreso de los Diputados, que "toda la justificación de la moción de censura", que le hizo perder el poder, estaba construida "sobre la base de una enorme manipulación de la sentencia que no es firme y además tiene un voto particular".

En su comunicado, agradece "el apoyo recibido por los españoles y la confianza depositada considerando en que "esta reparación moral les anime a seguir trabajando sin desfallecer por el bienestar, las libertades y la concordia entre españoles".

