Las negociaciones por el Presupuesto de la UE siguen encalladas y los fondos de recuperación podrían retrasarse aún más

Los fondos de recuperación de la UE siguen pendientes. Ahora mismo hay cierto bloqueo. Mientras no se apruebe el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 no habrá luz verde para que el calendario de las ayudas avance. Y de momento las cosas no van por el buen camino. Los gobiernos de los 27 Estados miembros han rechazado la última propuesta de la Eurocámara para el Presupuesto comunitario. Esta contemplaba un aumento de 39.000 millones con respecto a lo que acordaron en julio en la cumbre del Consejo Europeo.

Parlamento Europeo y Consejo de la UE, que representa a los países -y que no es lo mismo que Consejo Europeo- retomaron este miércoles las negociaciones, pero no ha habido avances sustanciales. El Parlamento se mantiene en su posición exigente para que no se recorten "partidas decisivas", mientras que los 27 no dan el brazo a torcer. Esta tensión tiene una consecuencia muy clara: si se retrasa la aprobación del MFP también se retrasarán los fondos (que se sostienen en ese Presupuesto de la UE).

El Parlamento Europeo tiene las ideas bastante claras. De hecho, acudió a la cita con la propuesta de aumentar el Presupuesto en 39.000 millones, aunque el techo de gasto solo aumentaría en 9.000 millones y se utilizaría para reforzar la dotación de programas que los eurodiputados consideran "emblemáticos", como Erasmus+ o Horizonte, el programa de ciencia e investigación.

Otros 13.000 millones de euros en intereses del fondo europeo de recuperación quedarían fuera del techo de gasto, según el documento de los eurodiputados, mientras que los 16.000 millones restantes procederían de transferencias que no fueran ejecutadas con el paso del tiempo. Pero el Gobierno alemán, que preside ahora mismo el Consejo de la UE, asegura que la idea de la Eurocámara tiene trampa: supone un aumento total de 90.000 millones, no de 39.000.

"Si no somos exigentes ahora, no sé cuándo vamos a serlo. No se pueden recortar partidas que consideramos decisivas"

"Si no somos exigentes ahora, no sé cuándo vamos a serlo. No se pueden recortar partidas que consideramos decisivas", explican fuentes de Bruselas consultadas por 20minutos. En un comunicado, el Parlamento Europeo explica en un comunicado que ya ha dado "un paso enorme" con respecto a su posición de partida, que reclamaba mejoras presupuestarias para 40 programas europeos. Para la Eurocámara, los 27 no muestran "voluntad" para el acuerdo y dibujan al Parlamento como un socio "poco fiable". Las fuentes aseguran que "no puede ser que no cuenten con nosotros".

Berlín prefiere ceñirse al techo de gasto acordado por los líderes europeos en la cumbre de julio y que fija un presupuesto máximo para el periodo 2021-2027 de 1,074 billones de euros. La única concesión que está dispuesto a aceptar en nombre de los 27 es un aumento basado en usar los márgenes de flexibilidad ya previstos para cuestiones inesperadas. Esa postura es la que mantiene también el Gobierno español, que no quiere volver a abrir una negociación tan compleja.